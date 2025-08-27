La X Productora cumple 10 años de vida artística y celebrará su aniversario con la reposición de sus dos comedias más exitosas: Un Matrimonio Casi Perfecto y Q.E.P.D. Matrimonio Post Mórtem. Ambas piezas regresan a los escenarios con el elenco original que las convirtió en fenómenos teatrales, en una temporada especial de solo tres funciones cada una, en el Centro Cultural CAFAE-SE de San Isidro.

Las funciones de Un Matrimonio Casi Perfecto se realizarán los días 12, 13 y 14 de septiembre. La obra retrata la vida de un matrimonio singular, compuesto por un esposo jubilado hiperactivo y una esposa llena de sueños frustrados, cuya rutina se ve alterada por la llegada de un nuevo vecino. La comedia, dirigida por Paco Varela, contará en escena con Tito Vega, Paco Varela y Caroll Chiara.

En tanto, Q.E.P.D. Matrimonio Post Mórtem subirá a escena el 19, 20 y 21 de septiembre. Esta hilarante propuesta de humor negro muestra a un matrimonio que, tras morir en un accidente, despierta en su propio velorio, enfrentándose a secretos familiares y situaciones inesperadas. Con las actuaciones de Paco Varela y Caroll Chiara, y bajo la dirección de Varela, la obra promete una experiencia tan sarcástica como divertida.

Las presentaciones se realizarán a las 8:00 p.m. en el CC CAFAE-SE (Av. Arequipa 2985, San Isidro) y las entradas ya están disponibles en Joinnus.

“Queríamos agradecer al público que nos ha acompañado durante esta década. Estas dos obras marcaron nuestra historia y la de muchos espectadores. Volver a presentarlas es volver a celebrar juntos”, señaló el equipo de La X Productora.