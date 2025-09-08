La riqueza patrimonial de Arequipa se convierte en el punto de partida de Ornamentales, la nueva exposición de Fernando Peña (Arequipa, 2001), que se exhibe en Más Arte Galería (Calle Mariano Odicio 282, Miraflores) hasta el 20 de septiembre. La muestra reúne acuarelas monocromáticas sobre tela en pequeño formato, donde la memoria arquitectónica de su ciudad natal dialoga con un lenguaje visual contemporáneo.

Peña plantea su propuesta en torno a tres ejes: el uso del sillar volcánico como símbolo de la arquitectura arequipeña; la acuarela como técnica tradicional reinventada en clave actual; y la apuesta por el blanco y negro, que acentúa los contrastes de luces y sombras propios de la ciudad.

Cada pieza lleva el nombre de un distrito emblemático —Yanahuara, Sabandía, Socabaya, entre otros— como si fueran parte de un mapa íntimo en el que el artista combina historia, memoria y vigilia poética. “No es la típica postal, sino una mirada que oscila entre la nostalgia y la extrañeza”, destaca Peña.

El crítico y curador Manuel Munive Maco resalta la fuerza de la propuesta: “En estas obras subyace un discurso personalísimo sobre la ciudad natal y cómo, más allá de ser una ilustre urbe monumental, puede convertirse en un espacio de reclusión cultural o en un estímulo alucinatorio digno del mejor Tim Burton. Quien vea con atención esta exposición no volverá a mirar las joyas arquitectónicas del centro histórico de Arequipa con la misma inocencia”.

Con Ornamentales, Peña reafirma una trayectoria que ya lo distinguió en proyectos como Transgresión y Deceso (2024), consolidando un estilo propio que combina austeridad técnica con potencia expresiva.

La exposición estará abierta hasta el 20 de septiembre en Más Arte Galería, con ingreso libre. Los horarios de visita son de lunes a viernes de 10 a.m. a 6 p.m. y sábados de 10 a.m. a 1 p.m.