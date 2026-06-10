El 2 de enero de 1857, los distritos de Quilca (Camaná) e Islay (posteriormente Islay-Matrani) fueron creados por ley y hoy en día, ambas jurisdicciones mantienen un conflicto limítrofe sin que en más de 10 años en manos de la Oficina de Acondicionamiento Territorial (anteriormente Ordenamiento Territorial) del Gobierno Regional de Arequipa. Espera que dé una solución definitiva, indicó la alcalde de Quilca, Yesenia Condori.

El principal punto del conflicto es la caleta Centeno, siendo su único ingreso por la carretera Costanera. “Se está presentando (una propuesta) en varias gestiones se han presentado proyectos, pero lamentablemente eso ya es deficiencia de Ordenamiento Territorial que no ha podido prever la situación y dar la solución”, expresó.

Uno de los últimos inconvenientes entre ambos distritos se registró el 14 de febrero de este año, previamente, desde la Municipalidad de Quilca se realizaron constataciones sobre señalización colocada por la Municipalidad de Islay-Matarani en la caleta Centeno. “Eso permite que haya mucha confusión a nivel regional y a la población en sí”, precisó la autoridad de Quilca.

169 años de creación celebraron Quilca e Islay-Matarani este año.