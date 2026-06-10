La fiebre del Mundial 2026 ya se vive en miles de hogares peruanos. Sin embargo, además de preparar la camiseta y organizar las reuniones para ver los partidos, los especialistas recomiendan prestar atención a la alimentación y optar por piqueos saludables que aporten energía y ayuden a fortalecer las defensas durante la temporada de otoño.

De acuerdo con Sandra Heredia Miller, especialista de SANNA División Ambulatoria, los snacks consumidos durante esta época deben proporcionar vitaminas, minerales y nutrientes que contribuyan al bienestar general.

“Las frutas de estación, yogur, frutos secos, choclo desgranado, pan con palta, queso fresco, avena, infusiones calientes y sándwiches caseros son excelentes opciones para el otoño”, señala.

Cinco piqueos saludables para ver el Mundial 2026

1. Choclo con queso fresco

Uno de los clásicos más nutritivos de la gastronomía peruana. Combina carbohidratos, proteínas y calcio, además de brindar una sensación de saciedad prolongada.

2. Brochetas de frutas

Una alternativa práctica y colorida para compartir durante los partidos. Las frutas aportan vitaminas, antioxidantes y ayudan a mantener una adecuada hidratación.

3. Cancha serrana y frutos secos

Esta combinación ofrece fibra, grasas saludables y energía de larga duración, ideal para reuniones o jornadas extensas siguiendo los encuentros mundialistas.

4. Chifles y chips de papas andinas

Preparados de manera adecuada y en porciones moderadas, pueden convertirse en una opción más saludable frente a los snacks ultraprocesados.

5. Pops de quinua o kiwicha

Estos cereales andinos destacan por su aporte de proteínas, fibra y minerales, convirtiéndose en una excelente alternativa para consumir entre comidas.

Qué alimentos evitar durante los partidos

La especialista advierte que los productos ultraprocesados con alto contenido de azúcares, grasas saturadas y sodio no son la mejor elección.

Además de aportar pocos nutrientes, pueden dificultar la digestión y favorecer hábitos alimentarios poco saludables durante las largas jornadas de fútbol.

Recomendaciones según el lugar donde veas el Mundial

En casa

Planificar los ingredientes con anticipación.

Tener frutas y snacks saludables al alcance.

Priorizar preparaciones caseras.

En el trabajo

Llevar piqueos preparados desde casa.

Utilizar recipientes adecuados para conservar los alimentos.

Acompañar los snacks con agua o infusiones.

En el colegio

Incluir opciones nutritivas y fáciles de consumir.

Evitar golosinas y productos ultraprocesados en las loncheras.

La importancia de la higiene

Además de mantener una alimentación equilibrada, los especialistas recuerdan la importancia de lavarse las manos antes y después de comer, especialmente durante reuniones y actividades compartidas.

Según Sandra Heredia, pequeños hábitos como una adecuada higiene y una alimentación balanceada pueden ayudar a prevenir enfermedades respiratorias y cuidar la salud durante la temporada.