La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú llevó por primera vez su música a Madre de Dios y conquistó a más de 5,000 asistentes en diversas actividades realizadas en el marco de la Gira Cultura 2025 de los Elencos Nacionales del Perú.

El público respondió de manera masiva: el Coliseo Cerrado de Puerto Maldonado vibró el pasado 20 de septiembre con el concierto principal, que reunió a 4,115 espectadores, mientras que 973 escolares disfrutaron de un concierto didáctico especialmente diseñado para ellos. Además, músicos locales y jóvenes estudiantes participaron en clases maestras e intercambios formativos, que enriquecieron la experiencia cultural en la región.

Bajo la batuta de su director titular, Fernando Valcárcel, el elenco nacional presentó un repertorio variado que combinó grandes obras del repertorio universal con piezas de compositores peruanos, así como obras clásicas de bandas sonoras y música popular de la región. Este equilibrio permitió a los asistentes vivir una experiencia musical diversa, cercana y representativa de la identidad cultural del país.

Con esta visita, la Orquesta Sinfónica Nacional del Perú alcanzó un momento histórico en sus 87 años de trayectoria, al completar por primera vez la visita a todas las regiones de la Amazonía peruana.

Estas actividades fueron posibles gracias al trabajo conjunto con la Dirección Desconcentrada de Cultura de Madre de Dios, el Gobierno Regional de Madre de Dios, la Municipalidad Provincial de Tambopata, la Prefectura de Madre de Dios, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, la 2.ª Brigada de Protección de la Amazonía del Ejército del Perú en Madre de Dios y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Gira continúa en Cusco

La Gira Cultura 2025 de los Elencos Nacionales del Perú prosigue su agenda con las presentaciones del Coro Nacional de Niños en Cusco, como parte de las celebraciones por sus 30 años de vida institucional.

Este viernes 26 de septiembre, a las 7:30 p. m., brindará un primer gran concierto gratuito en la Catedral de Cusco, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Cusco; mientras que el sábado 27 de septiembre, también a las 7:30 p. m., ofrecerá un segundo concierto en la Iglesia de San Pedro Apóstol de Andahuaylillas, reconocida como la “Capilla Sixtina de América”.