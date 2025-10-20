La Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario del Perú (OSNJB) conmemora su 22.° aniversario con un concierto de gala que promete una noche inolvidable de música clásica. La cita será este viernes 17 de octubre a las 8:00 p. m. en el Gran Teatro Nacional, donde la orquesta interpretará obras maestras del repertorio sinfónico universal bajo la dirección de su titular, Pablo Sabat Mindreau.

El programa de la velada iniciará con la Obertura de Tannhäuser, de Richard Wagner, una pieza célebre por su fuerza dramática y su majestuosidad orquestal.

Uno de los momentos más esperados será la ejecución de la Pieza de Concierto para cuatro cornos y orquesta en fa mayor, Op. 86, de Robert Schumann, una obra que por primera vez será interpretada en el Perú por una orquesta nacional y solistas peruanos, marcando un hito en la historia del repertorio sinfónico nacional.

Tras un intermedio, el público podrá disfrutar de la Sinfonía N.° 5 en mi menor, Op. 64, de Pyotr Ilich Tchaikovsky, una de las composiciones más emotivas del romanticismo, símbolo de la lucha, el destino y la superación.

Entradas y descuentos

Las entradas están disponibles en Teleticket y en la boletería del Gran Teatro Nacional, con precios desde S/ 15. Además, los adultos mayores, estudiantes, personas con discapacidad, docentes de instituciones públicas y miembros del Servicio Militar Voluntario acceden a un 50 % de descuento sobre el precio regular.

Formación y legado artístico

Desde su creación en 2003, la Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil Bicentenario ha formado a nuevas generaciones de músicos peruanos y contribuido activamente a la difusión de la música académica en todo el país. Su trayectoria consolida el compromiso del Estado con la educación artística y la proyección cultural, reafirmando su lugar como una de las agrupaciones sinfónicas más destacadas del Perú.