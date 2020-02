Este domingo se celebra una nueva ceremonia de entrega de los Oscar y con ella llegan las apuestas y predicciones sobre los posibles ganadores de la estatuilla dorada tan deseada en el mundo del cine.

Una de las categorías más esperadas y con menos predictibilidad de esta edición es la que premia al mejor director y en la presente nota detallaremos por qué llegaron a ser nominados al galardón máximo de la pantalla grande.

LOS NOMINADOS A MEJOR DIRECTOR

Martin Scorsese por The Irishman

Se trata de un director que ha logrado que cinco de sus últimas siete películas logren nominaciones a Mejor Película en el presente siglo. Sin duda alguna, el historial de producciones cinematográficas de Scorsese es uno de los más envidiables de la industria.

En The Irishman, pensada inicialmente como exclusividad de Netflix, Scorsese retrata una historia enmarcada en la mafia y el poder de sus protagonistas. Con actores reconocidos como Al Pacino y Robert De Niro, la apuesta estaba condenada al éxito.

La última producción de Scorsese tiene una duración mayor al promedio, superando las tres horas. Este hecho representa una prueba irrefutable de que The Irishman no desgasta al cineasta y lo envuelve hasta el final.

La maquinaria detrás de The Irishman es extraordinaria, pues se usó una tecnología que permitió aparentar el envejecimiento de algunos de sus protagonistas, tomando en cuenta que la trama se desarrolla en un considerable lapso de tiempo. ¿Será el segundo Oscar para Scorsese?

Quentin Tarantino por Once Upon a Time in Hollywood

No hay segunda sin tercera. Tarantino va por su tercer Oscar este domingo y parte como uno de los favoritos, puesto que Once Upon a Time in Hollywood tiene un total de 10 nominaciones en esta edición de los premios de la academia.

Como director no hay sorpresas: es uno de los más reconocidos de la industria por la saga Kill Bill (de la cual se rumorea una nueva entrega), Django, Inglourious Basterds y su tan aclamada Pulp Fiction.

Con Once Upon a Time in Hollywood, Tarantino decidió marcar un poco de distancia respecto a lo que caracterizaba gran parte de sus producciones. Esta vez apostó por una dosis de sentimientos conmovedores.

Gracias a esta película, el espectador puede rememorar la década de los 60´s. Para muchos críticos de cine, esta producción es una “carta de amor” de Tarantino a los inicios de la industria del entretenimiento, al nacimiento de los actores, directores y todo lo que envuelve a la pantalla gigante.

Sam Mendes por 1917

El más reciente ganador de un galardón de los consignados en la presente lista. Hace un par de días, Mendes recibió el premio a mejor director en los BAFTA 2020 Awards por la película 1917.

Quizá gran parte del mérito para que esta gran producción sea nominada a los Oscar se basa en la singular toma duradera de uno de los protagonistas en medio de la Primera Guerra Mundial en la que se desarrolla la trama. Sobre esta, Mendes afirmó que “sin emoción, la película no serviría de nada”.

Es la segunda vez que Sam Mendes es nominado a esta categoría. Sin embargo, su victoria en los Globos de Oro 2020 hace algunas semanas hace sospechar que estamos ante un favorito.

Todd Phillips por Joker

Se trata del director más joven nominado en esta categoría con 49 años. Phillips consiguió que “El Joker” obtenga 11 nominaciones en la presente edición de la entrega de premios de la academia.

Podría ser la primera vez que consiga un Oscar, tras poseer un León de Oro (2019), Premio Satellite (2020) y un Robert Award este año. Las cartas están sobre la mesa con la nueva edición del personaje de cómics.

La dupla que formó con Joaquin Phoenix en el Joker consiguió críticas (por la supuesta apología a la violencia), pero sobretodo halagos de los críticos de cine y el público en general.

Por el momento, ambos personajes han descartado una segunda entrega de la aclamada producción. Incluso, Phoenix tildó de “ridícula” dicha posibilidad si se basa solo porque la presente producción fue exitosa.

Bong Joon-ho por Parasite

Algunas voces la califican como la sorpresa de la lista. Sin embargo, Parasite se ganó su lugar con creces por sus reconocimientos alrededor del planeta debido a la crítica que representa.

Joon-ho, surcoreano de nacimiento, ha logrado casi una decena de galardones gracias a esta última producción. Entre ellos se encuentra la Palma de Oro, Robert Award, BAFTA Award y el Premio WGA.

Parasite mezcla el humor negro con la crítica hacia las desigualdades de nuestros tiempos, por lo que inspira una lucha por revertir el statu quo. Asimismo, los personajes de esta cinta engañan con tal de salvar sus intereses. En ese contexto, el filme encuentra su novedad.

