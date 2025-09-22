Después de una rigurosa calificación realizada por la Comisión Evaluadora conformada por miembros de la Junta Directiva Nacional, se acordó otorgar la Medalla de Honor del Colegio de Profesores del Perú, al escultor y maestro Oscar Aquino Ipanaqué, siendo el único piurano en recibir la distinción.

El artesano es considerado un genio piurano del bicentenario; con su proverbial sencillez sorprende a sus discípulos, alumnos del emblemático colegio San Miguel y del programa de vacaciones útiles de la UNP, donde imparte sus enseñanzas, mostrando su portentosa creatividad en los trazos y las formas.

El arte que inspira en la enseñanza diaria a los estudiantes están en las diestras obras que confeccionan guiados por este destacado maestro que hace de la escultura el placer cultural en todo el Perú y el mundo, por lo que la distinción es más que merecida.

OTROS DISTINGUIDOS

Cabe destacar que el maestro Oscar Aquino también ostenta el galardón que le otorgó Diario El Comercio, en su primera versión de la campaña nacional “Peruanos que suman“, por sus fascinantes y audaces esculturas modernas.

La distinción también fue para los siguientes educadores y personalidades: Juan Calixto Munayco Vivanco (Ica), Rogelio Juan Galarza Mesías (Callao), Dina Elena Torres Palomino y Encarnación Fátima Huamaní Portilla (ambas de Arequipa) y Artemio Ardiles Figueroa (Ancash).

Por Lima Metropolitana: Francisco Rojas Luján, Rigoberto Ipanaqué Gálvez, Hugo Almanza Duran y Guillermo Elías Sanabria Lázaro.