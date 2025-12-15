“Páginas Perdidas” es el nuevo proyecto musical impulsado por el compositor y gestor cultural Angelo Paolo Espinoza, una iniciativa que busca recuperar y difundir obras del repertorio peruano que permanecían dispersas, con escasa circulación o sin registro profesional.

La propuesta fue una de las ganadoras de la III Convocatoria de Apoyo para las Artes y la Música de UPC Cultural y reúne composiciones que abarcan desde el barroco virreinal hasta la creación contemporánea, con el objetivo de acercar este patrimonio musical a nuevas audiencias.

Recuperación del patrimonio musical peruano

El proyecto rinde homenaje a cinco compositores clave de la historia musical del Perú: José de Orejón y Aparicio, Manuel L. Aguirre, Rosa Mercedes Ayarza de Morales, Enrique Iturriaga Romero y José Marcos Gamarra.

Las obras incluidas fueron objeto de un proceso de investigación, reconstrucción y grabación, en un esfuerzo por reparar el silencio histórico que ha rodeado a una parte significativa de la música académica peruana.

El estreno oficial de “Páginas Perdidas” está programado para el 17 de diciembre a las 00:00 horas, fecha en la que el público podrá acceder al material sonoro del proyecto.

Compositores homenajeados

José de Orejón y Aparicio (c. 1706–1765)

Considerado el principal compositor del barroco virreinal peruano, nació en Huacho y desarrolló su carrera en Lima. Fue discípulo de Tomás de Torrejón y Velasco y Roque Ceruti, y se convirtió en el primer músico mestizo en ocupar el cargo de maestro de capilla de la Catedral de Lima. Su obra incluye villancicos, cantatas y música litúrgica de gran riqueza contrapuntística.

Manuel L. Aguirre (1863–1951)

Compositor peruano de fines del siglo XIX y comienzos del XX, representante del repertorio pianístico nacional. Su producción, de estética romántica, funciona como un puente entre la tradición académica europea y una sensibilidad local aún poco difundida.

Rosa Mercedes Ayarza de Morales (1881–1969)

Compositora, pianista y maestra de canto, fue una figura central en la profesionalización del repertorio criollo. Compuso más de 300 obras, entre valses, marineras, canciones y piezas corales, y dedicó su vida al rescate y enseñanza de expresiones musicales tradicionales del Perú.

Enrique Iturriaga Romero (1918–2019)

Uno de los compositores peruanos más influyentes del siglo XX. Integrante del modernismo musical peruano, desarrolló un lenguaje propio que combinó técnicas contemporáneas con elementos de la tradición local. Fue además docente y director del Conservatorio Nacional de Música.

José Marcos Gamarra

Pianista y compositor peruano contemporáneo. Su participación en “Páginas Perdidas” representa la continuidad del legado musical hacia el presente y aporta una mirada actual a la interpretación del repertorio histórico recuperado.

Equipo artístico y técnico

El proyecto cuenta con la participación de un equipo interdisciplinario conformado por Krist Hurtado (chelo), Ariel Castro (piano), Samuel Ávalos (piano), Luigui Gambini (compositor), José Gamarra (piano), Jesús Rojas (violín), Álvaro Padilla (ingeniería de grabación) y Alfredo Ticona (mezcla y mastering).