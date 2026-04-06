“Punta Negra”, primer poemario de Paloma Yerovi Cisneros, mención honrosa en el Premio Copé 2023, representa para la autora un encuentro de su memoria personal con la herencia familiar. En su propuesta literaria, una casa toma un rol protagónico revelando que sus habitaciones contienen vidas pasadas y presentes; e incluye el mar como una extensión de ese hogar capaz de generar simultáneamente, vida y destrucción.

“Los poemas del libro los escribí en la pandemia, encerrada como todos en una casa que estaba en la calle de mis últimos años. En ese lugar no me quedaba otra que quedarme allí y mirar las habitaciones, en ese silencio me conecté con ellas y con otras habitaciones en las que he vivido durante toda mi vida”, dice la hija de Nicolás Yerovi y sobrina del poeta Antonio Cisneros.

La casa de “Punta Negra”, es la de tus memorias...

Creo que estoy contando mi vida, pero al mismo tiempo también las vidas de las personas que me criaron y que vivieron en esa casa. La cocina, por ejemplo, para mí, es también estar en la cocina de mi abuela, a la que veía siempre atender a los demás y mirar por la ventana. En realidad soy yo, pero a través de mí también son las vidas de las personas que me acompañaron. La cocina de ahora, en la que me veo cocinándole a mis hijos, de alguna manera es también la cocina que recordaba de niña sentada con mi abuela. Uno es como una casa también.

Las casas toman vida y significado cuando son habitadas.

La casa de mi abuela se vendió, la de mi otra abuela también, nunca más volveré a verlas, pero para mí esas casas se quedaron conmigo; y también serán todas las casas que vendrán. Hay gente que piensa que la casa del libro es la de la playa, y en realidad no, son todas en las que he vivido y me han habitado a la vez.

¿ Y Punta Negra es por qué querías ubicar todo tu universo en un lugar en el que fuiste feliz?

La verdad, todo ha sido un proceso totalmente orgánico, nunca pensé: voy a hacer un libro de habitaciones que termine en el mar. En realidad, fue escribir, escribir y el primer poema que escribí fue el de la cocina, y después empecé a escribir todas las habitaciones, intercaladas con las del mar, porque para mí el mar también es mi casa de alguna manera. Siempre he estado cerca al mar, he vivido cerca, he pasado mi infancia que fue muy feliz en Punta Negra.

Paloma Yerovi, presenta la segunda edición de su poemario "Punta Negra".

El mar, está por venir", escribes en “Vereda”, como que podría destruir todo tu universo de un momento a otro.

Para mí, el mar es vida y a la vez puede ser destrucción, como la vida, ¿no? Igual que sucede con una casa, que te acoge, pero a la vez te expulsa.

¿Cómo recibiste la noticia de tu mención honrosa en el Premio Copé de Poesía?

La noticia la recibí cuando estaba caminando en la avenida Pueyrredón, en Buenos Aires, ciudad en la que me fui a vivir. Nunca me hubiera imaginado que iban a ocupar ese importante lugar entre 880 poemarios entregados. La verdad es que me sentí muy agradecida, es una aliciente muy valioso para lo que viene, a mí me gusta escribir, lo disfruto y el reconocimiento ha sido un espaldarazo.

Nicolás Yerovi, tu papá, leía tus poemas mientras los ibas escribiendo.

Se los mandaba a mi papá por el WhatsApp y él se mataba de risa, me decía: “pero qué rápido que escribes”. Él estuvo en la presentación de la primera edición de Punta Negra en primera fila, lo vi muy emocionado, mi fan total y mi compañerito para todas las lecturas de los poemas.

¿Seguirás escribiendo poesía?

Sí, estoy preparando cosas nuevas, estoy escribiendo otro libro que espero publicar pronto. Los poemas tendrán un tono un poco más ligero, menos nostálgico, creo que tiene un poquito más de ironía. La poesía llegó a mi vida y no la voy a dejar.