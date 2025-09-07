Pat Metheny, la leyenda del jazz, comenta sobre los shows que realizará en Sudamérica, los que cuales están agotados en varios países, y que incluye a Perú este lunes 15 de septiembre en el Gran Teatro Nacional.
“Invito a que venga gente que quizá no sepa nada sobre esta música o sobre mí o cualquier otra cosa, y puedo decir casi con seguridad que pasarán una velada que recordarán. Es un concierto realmente bueno para quienes no están familiarizados con mi estilo ni con nada en este ámbito musical en general", afirma el guitarrista.
“Es difícil describir lo que sucede en esa presentación, ya que incluye muchas cosas y, sabes, no es unidimensional en cuanto al sonido. Hay muchos tipos de guitarras diferentes representados, cada uno con su propia onda. Pero más allá de eso, me siento como una banda, aunque solo sea yo, porque son los mismos elementos que considero importantes en cualquier tipo de concierto”, agrega Metheny.
El guitarrista afirmó en una entrevista con el medio chileno Futuro que la gira Dream Box/MoonDial Tour es una experiencia diferente para él y le alegra que al público le guste mucho su nuevo show. “Nunca había hecho una gira como esta y ha sido una experiencia increíble, debo decirlo. Al principio solo iban a ser 40 o 50 conciertos. Para cuando llegue a Sudamérica, serán casi 200. Es algo que se ha corrido la voz y la gente ha hablado maravillas de él, es algo único.. Siempre soy solo yo, pero hay muchas cosas posibles con solo estar ahí. Y creo que es una noche en la que puedo hablar de los aproximadamente 180 conciertos que ya he dado. Parece que a la gente le gusta mucho. Así que me alegra mucho tener la oportunidad de compartirlo con ustedes”, añadió.
Cabe señalar que el guitarrista y compositor estadounidense está lanzando una gira en solitario para coincidir con el lanzamiento de su nuevo álbum MoonDial, publicado por BMG el 26 de julio. Esta producción es la continuación de Dream Box, su disco en solitario nominado al Grammy en 2023. Este tour, el primero de su tipo para Metheny, incluirá temas personales y favoritos de los fans, abarcando casi 50 años de carrera.
Metheny ha producido un catálogo de más de 50 grabaciones que han obtenido 39 nominaciones al Grammy y 20 premios en doce categorías diferentes. En términos de influencia, su catálogo es único. New Chautauqua, de 1979, prácticamente definió una era de música instrumental estadounidense con guitarra de acero, inspirando a muchos imitadores. .
A lo largo de su reconocida trayectoria Pat Metheny ha tocado con artistas tan diversos y notables como Antonio Carlos Jobim, Steve Reich, Ornette Coleman, Herbie Hancock, John Scofield, Jim Hall, Michael Brecker, Milton Nascimento, Pedro Aznar, Toots Thielemans, Enrique Morente, David Bowie y Carlos Santana. Además, formó equipo con el tecladista Lyle Mays durante más de veinte años (una asociación que ha sido comparada a la de Lennon con McCartney y a la de Duke Ellington con Billy Strayhorn por los críticos y oyentes).