Con la finalidad de revalorar la importancia histórica de “San Miguel de Tangarará como cuna del mestizaje y la Transculturación Hispanoamericana”, la Municipalidad Distrital de Marcavélica, en coordinación con el Patronato Cultural de Sullana, realizó concursos de poesía, narrativa, dibujo–pintura y artesanía, de manera nacional e internacional, cuyos ganadores fueron premiados en ceremonia especial.

La ceremonia contó con la presencia del alcalde distrital Enoc Ojeda Ruiz, quien destacó el valor educativo, histórico y cultural del certamen, que reunió a artistas nacionales e internacionales en las categorías profesionales y estudiantes.

GANADORES

Los ganadores en Narrativa profesional, el primer puesto para Ricardo Musse (Sullana) con su obra “Mi mamá, una transculturada mestiza”. En la categoría estudiantes, la ganadora fue Kimberly Rivera Abad del colegio María García con su obra “El último grano de esperanza”.

En poesía profesional, el primer lugar fue para Alfredo Espinoza (de Isla Negra-Chile), dejando atrás a los poetas de los países de Perú, Argentina y Bolivia.

En estudiantil, la alumna Abigail Gutiérrez de la I.E. Villa María de Cieneguillo con su tema “Tangarará, el eterno cristal, donde Dios se refleja”.

En dibujo y pintura profesional, el primer lugar se lo llevó Miguel Ánge Velit con su “Epicentro Tangarará” y en los estudiantes fue para Jorge Luis Sánchez del colegio Carlos A. Salaverry con su obra “El mestizaje y la transculturización se inicia en Tangarará”.

ARTESANÍA

En la especialidad de Artesanía, el premio fue para la artesana Yolanda Calderón con su obra “Plaza dos culturas en la histórica San Miguel de Tangarará”.

Una bella obra, donde resalta en escultura de madera, todo lo que simboliza en la plaza principal de este centro poblado, donde el conquistador español Francisco Pizarro, fundó en 1532, la primera ciudad española en América del Sur.

Asimismo se otorgó una condecoración honorífica a Mary Susan Campoverde, autora de la composición “A la luz del mestizaje”, como reconocimiento a su aporte a la difusión cultural de Tangarará.