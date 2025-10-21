La alegría, la música y el color regresan al escenario de La Plaza Joven con la nueva versión del espectáculo familiar “Payapaluza: Somos el Mundo”, que se estrena este sábado 18 de octubre con funciones los sábados y domingos a las 4:00 p.m.

Tras el éxito obtenido en su temporada anterior, esta producción vuelve con una propuesta renovada que combina humor, música en vivo y emociones, invitando al público a reflexionar sobre la importancia de la infancia y el valor de compartir momentos en familia.

En esta edición, los entrañables personajes Lupe, Teclas, Velita y Papayaso conducirán un recorrido musical por canciones icónicas de distintas épocas, con un mensaje que celebra la niñez como el presente más valioso de la sociedad.

Bajo la creación y dirección de Christian Ysla, el espectáculo cuenta con un elenco conformado por Luciana Arispe, Francisco Haya de la Torre, André Portugal, Pablo Saldarriaga y el propio Ysla, quien compartirá personaje en escena. Juntos, interpretan a payasos llenos de humor, ternura y energía, en una puesta que mezcla música, teatro y reflexión.

“En esta nueva versión buscamos celebrar a aquellos que alegran nuestros días y recordar que los niños necesitan nuestro tiempo, escucha y corazón. Esta obra es una invitación a cuidarlos, comprenderlos y celebrar su mundo”, señaló Christian Ysla, creador y director del montaje.

“Payapaluza: Somos el Mundo” es una experiencia teatral para toda la familia, llena de risas, ritmo y emociones compartidas. Las funciones se realizarán los fines de semana en el teatro La Plaza, con entradas disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro.