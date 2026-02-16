Tras el éxito de su temporada anterior, “Payapaluza: Somos el Mundo” regresa este verano al teatro La Plaza como una de las principales apuestas de La Plaza Joven para el público familiar. La propuesta vuelve a escena desde este 14 de febrero, con una versión renovada que invita a niños y adultos a compartir una experiencia musical cargada de humor, emoción y reflexión.

El espectáculo reúne nuevamente a los entrañables personajes Fariña, Corchea, Velita y Papayaso, quienes conducen al público por un recorrido musical que reúne canciones icónicas de distintas épocas. A través del juego y la música, la obra pone en valor a la niñez como una etapa fundamental y al mismo tiempo compleja, invitando a reflexionar sobre la importancia de escuchar y acompañar a los más pequeños.

Bajo la creación y dirección de Christian Ysla, “Payapaluza” presenta un elenco renovado, integrado por el propio Ysla junto a Carol Hernández, Iván Abanto y André Portugal, quienes dan vida a los personajes y construyen una propuesta escénica pensada para toda la familia.

“Payapaluza es un concierto para celebrar a nuestros niños y niñas. Es una etapa hermosa, pero también muy compleja, donde pueden aparecer temas como el bullying, el sentirse poco escuchados o la falta de tiempo con sus padres. A través de la música, el humor y el juego queremos crear un espacio donde puedan sentirse acompañados y queridos, y donde todos recordemos que estar presentes es una de las formas más grandes de amor”, señaló Christian Ysla.

Con solo ocho funciones, “Payapaluza: Somos el Mundo” se presentará los sábados y domingos a las 4:00 p.m. en el teatro La Plaza, ubicado en Miraflores. Las entradas ya se encuentran disponibles en Joinnus y en la boletería del teatro.