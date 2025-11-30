El rodaje de “Perro de Prensa”, la nueva película del director peruano Fernando Villarán, comenzó oficialmente y se perfila como uno de los títulos nacionales más esperados del 2026. El largometraje combina emoción, humor negro y una mirada crítica al ejercicio del periodismo.

La cinta está protagonizada por Alejandro Villagómez, conocido por su papel de Gaspar en Al Fondo Hay Sitio, quien interpreta a José “Pepe” Arroyo, un periodista cuya carrera atraviesa décadas marcadas por profundos cambios sociales, retos éticos y decisiones que definirán su vida.

Una historia inspirada en el oficio periodístico

“Perro de Prensa” narra el recorrido de Pepe desde sus inicios en el diario El Día, su crecimiento en El Pueblo y su paso por el intenso mundo del tabloide El Ponja. Aunque la trama se sitúa en las décadas de 1980 y 1990, se trata de una obra de ficción, centrada en las tensiones entre ambición, lealtad, verdad y manipulación mediática.

El filme está dirigido por Fernando Villarán, realizador de Viejos Amigos, Papá YouTuber, Guerrero y Viejas Amigas, y cuenta con la producción general de Marco Moscoso, responsable de proyectos como Chavín de Huántar, Canción sin nombre y El último Bastión.

Una coproducción internacional y un elenco destacado

La película es producida por Mama Okllo Films, en asociación con Rubber Band Films, FB Group (Argentina) y Viringo Media (España). El proyecto fue ganador del Concurso de Proyectos de Largometraje del Ministerio de Cultura, además del Fondo Ibermedia para coproducción.

El elenco reúne a reconocidas figuras del cine y la televisión peruana, entre ellas:

Alejandro Villagómez

Cindy Díaz

Fernando Luque

Amaranta Kun

Lucho Cáceres

Miguel Iza

Aldo Miyashiro

Gonzalo Revoredo

Job Mansilla

Marisa Minetti

Fernando Niño

Santiago Magill (regreso al cine)

Campaña digital innovadora

“Perro de Prensa” destaca también por una de las campañas digitales más originales del cine peruano. El personaje principal, Pepe Arroyo, mantiene presencia activa en Instagram y TikTok, donde “informa” sobre la actualidad nacional con un estilo irónico y directo. Esta estrategia busca crear una comunidad alrededor del personaje antes del estreno, conectando con el público dentro y fuera de la ficción.

Avances del rodaje y estreno

El rodaje se extenderá hasta fines de 2025, mientras que el estreno está previsto para mediados de 2026 en todas las salas del país.

Sinopsis

La película explora el conflicto interno de Pepe por mantener su integridad periodística frente a las presiones del sensacionalismo y el poder mediático. A lo largo de su carrera, descubre cómo los medios pueden convertirse en herramientas de influencia y control. Su relación con Ángel, un periodista con una visión opuesta del oficio, funciona como un eje central que evidencia cómo las decisiones profesionales impactan las relaciones personales.

Ficha técnica