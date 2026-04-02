El Perú Bienal anunció la realización de 33 funciones internacionales gratuitas en Lima como parte de su Programa Internacional en Artes Escénicas 2026, que incluirá espectáculos de danza, teatro, ópera y performance.

La cita inaugural se realizará el 4 de abril en la Sala Bienal G, con la presentación de la obra de danza contemporánea “UNPACKED: A Dance Adventure”, dirigida por la coreógrafa estadounidense Taylor Gordon.

El espectáculo contará con un elenco internacional conformado por Adrienne de la Fuente, Isabel Harding, Dominique Cinque, Julia Sheker, Caitlin Bond, Delaney Andersen, Jordana Rosenberg, Nikki Sember, Fosca Tezzat y Kimmy Sessions.

El ingreso será libre con inscripción anticipada a través de la página oficial del evento y estará sujeto a confirmación.

Centro Español del Perú albergará funciones y proyecciones escénicas

La agenda continuará el 8 de abril en el Centro Español del Perú, específicamente en el Teatro Antonio Banderas, donde se realizará una serie de presentaciones y proyecciones escénicas.

Entre los trabajos programados figuran:

El Mercader de Venecia , del Jewish State Theatre in Bucharest (Rumania)

, del ¿Cómo hacer otro Boléro? , de EM+ (Italia)

, de Ya ha Shim, de Prints Dance Company (Estados Unidos)

El acceso a estas funciones también será gratuito, previo registro en línea y confirmación por parte de la organización.

Esa misma jornada, a las 7:30 p. m., se presentará “Lyribélula”, un espectáculo unipersonal de la compañía española MikrÒpera, que combina elementos del clown con la lírica.

Teatro Miraflores será sede de jornadas finales en abril y mayo

En la recta final de la programación, el Teatro Miraflores concentrará diversas presentaciones los días 24 de abril y 8 de mayo.

Durante el 24 de abril, se presentarán obras como:

Hace algunos años , de Compagnie Jukebox (Francia)

, de Fibra Danza , de Omnia Dance Company (Italia)

, de Hamlet ha muerto , de Arte Factum Company (Rumania)

, de Las mujeres suplicantes, del Contemporary Theater Institute (Irán)

Mientras que el 8 de mayo, la programación incluirá:

Ay Carmela , de Theartes (Grecia)

, de Eclipse lunar , de Cultural and Artistic Youth Association KUUM (Serbia)

, de El cuento del perro amarillo , de Zavosh Theatre Group (Irán)

, de Woman Ex Machina, del Experimental Theatre Stage θέARTο (Grecia)

Organización anuncia nuevas funciones internacionales

La organización informó que nuevas compañías internacionales llegarán al país en el transcurso del año. Entre las producciones previstas figuran:

El pañuelo de Desdémona , de Shakespeare Imaginarium (Rumania)

, de 6 días: el final de un poeta, de Mododentro Theater Company (Grecia)

Las fechas y horarios específicos de estas presentaciones serán anunciados a través de los canales oficiales del festival y sus redes sociales.