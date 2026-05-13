“Perusical” llegará a los escenarios limeños con una propuesta teatral que combina música, humor y memoria histórica en formato de teatro musical. La producción se presentará del 22 de mayo al 15 de junio en el Centro Cultural Ricardo Palma, en Miraflores, con funciones de viernes a lunes.

La obra plantea una reinterpretación de la historia del Perú a través de una “clase maestra” dirigida por trabajadores escolares que guían al público desde las culturas prehispánicas hasta los gobiernos más recientes mediante sátira y versiones adaptadas de canciones icónicas.

Una propuesta educativa y de entretenimiento

Según la información difundida por la producción, el espectáculo busca acercar la historia nacional desde una perspectiva más dinámica y cercana al público.

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“Perusical” fusiona elementos del estilo Broadway con referencias de cultura pop y participación del público para construir una experiencia escénica orientada al entretenimiento y la reflexión sobre la identidad peruana.

Equipo creativo y elenco

La dirección está a cargo de Rodrigo Falla Brousset, actor, dramaturgo y director con experiencia en montajes teatrales como “Invencible”, “Constelaciones” y “Sylvia”.

La dirección coreográfica corresponde a Mane Acosta, actriz y bailarina formada en Madrid y Nueva York, mientras que la dirección vocal está a cargo de Diego Neira, músico y actor especializado en teatro musical.

El elenco está conformado por Lucía Meza, Lorena Gálvez, Sofía Salázar, Joaquín Sebastián, Estefanía Sánchez, Ángeles Espinoza, Miguel Valdivieso, Adriana Amasifuen, Edith Alanoca, Luisito Fernández y Hanna George.

Entradas y funciones

Las funciones se realizarán en el Centro Cultural Ricardo Palma, ubicado en Miraflores. Las entradas estarán disponibles a través de la plataforma Joinnus.

La producción define la obra como “un musical que rompe esquemas” y propone una mirada distinta sobre la historia peruana a través del canto y la puesta en escena.