El cine peruano vuelve a destacar en uno de los escenarios más prestigiosos del mundo. ¡PIKA!, el nuevo cortometraje del director Alex Fischman Cárdenas, fue seleccionado para competir en el Sitges – Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya 2025, considerado la principal vitrina global del cine de género.

La historia narra el tormento de un hombre que despierta con una picazón insoportable y, en busca de alivio, emprende una odisea nocturna que lo conduce a desgarrarse la piel hasta desaparecer. Una metáfora oscura y perturbadora sobre la ansiedad y la depresión, que promete impactar a la audiencia por su crudeza y potencia visual.

“Con ¡PIKA! logré explorar un género más intenso, pero también pude acercarme a la sensación de desespero y ansiedad desde otro punto de vista”, explicó Fischman. Para el realizador, la cinta visualiza la ansiedad como una picazón que, al intentar combatirse, se intensifica hasta colapsar en depresión.

El cortometraje marca un nuevo registro en la obra del cineasta peruano, quien previamente estrenó en Vimeo su multipremiado corto Ovejas y Lobos, con el que ya había cosechado reconocimientos internacionales. Aunque estilísticamente distintos, ambos trabajos comparten una sensibilidad emocional que caracteriza su propuesta artística.

Con esta selección, ¡PIKA! se convierte en el representante oficial del Perú en Sitges 2025, consolidando a Alex Fischman Cárdenas como una de las voces más innovadoras y arriesgadas del cine nacional.