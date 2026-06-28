La galería Índigo presenta la exposición “Pinturas y personajes”, una muestra bipersonal que reúne las obras de los artistas peruanos Ernesto Arrisueño Eslava y Oscar Eslava Calvo.

La exhibición, abierta al público desde el 26 de junio, permanecerá hasta el 23 de julio de 2026 en la sede de la galería, ubicada en la avenida El Bosque 260, en San Isidro.

A través de la pintura y la escultura, ambos artistas proponen un recorrido por la memoria, la cotidianidad y la emoción, desde perspectivas estéticas distintas que dialogan entre sí.

Paisajes que evocan recuerdos y mundos imaginarios

Para esta exposición, Ernesto Arrisueño presenta once pinturas inspiradas en sus experiencias personales tanto en el Perú como en Australia, país donde desarrolló gran parte de su trayectoria artística.

“Estoy presentando una variedad de temas, incluyendo algunos sobre mis recuerdos y experiencias del Perú: botes, muelles y puertos que, en muchas instancias, se combinan con mis vivencias en Australia. También muestro pinturas que bordean el mundo del surrealismo o lo mágico, donde los campos de flores nacen de un florero y se multiplican al infinito, como un deseo”, explicó el artista.

Su propuesta combina paisajes serenos, elementos simbólicos y composiciones que exploran la memoria y la imaginación.

Esculturas inspiradas en la vida cotidiana

Por su parte, Oscar Eslava Calvo presenta esculturas elaboradas con piedra, resina y metal que representan escenas cotidianas y personajes comunes.

Niños jugando, vendedores de periódicos y personas inmersas en sus actividades diarias forman parte de una obra que busca destacar la humanidad presente en los gestos más sencillos.

“Son personajes que forman parte de la dinámica de un mundo diverso en oficios o actividades cotidianas que nutren una sociedad y la enriquecen”, señaló el escultor.

Trayectoria de los artistas

Ernesto Arrisueño Eslava nació en Lima en 1957 y estudió arte y arquitectura. Durante la década de 1980 participó en diversas exposiciones en el Perú y, posteriormente, continuó su carrera en Australia, donde residió cerca de 37 años.

Su obra se caracteriza por paisajes de aguas tranquilas, flores y figuras que integran recuerdos del Perú con escenarios australianos.

Oscar Eslava Calvo, escultor peruano formado en artes plásticas, dibujo, pintura y escultura, ha desarrollado una trayectoria centrada en la representación de personajes cotidianos mediante composiciones que combinan piedra, resina y metal.

Información para los visitantes

La exposición podrá visitarse hasta el 23 de julio de 2026.

El horario de atención es de lunes a sábado de 10:30 a.m. a 8:30 p.m., mientras que domingos y feriados abre de 11:00 a.m. a 7:00 p.m.

El ingreso es gratuito.