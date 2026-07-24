Ethel Pozo se pronunció sobre los rumores que la vinculan con un posible ingreso a ATV. Durante la reciente edición de Sin + que decir, la conductora aclaró cuál es su situación laboral, luego de que María Pía Copello mencionara su nombre en una entrevista con Magaly Medina.

Los rumores sobre un posible regreso de Ethel Pozo a la televisión cobraron fuerza en las últimas horas. Ante ello, la conductora explicó cuáles son sus expectativas profesionales y dejó entrever que mantiene conversaciones sobre proyectos que, por el momento, no puede revelar.

En el programa de streaming, la conductora aseguró que sigue interesada en volver a la televisión, aunque evitó profundizar sobre las oportunidades que actualmente evalúa.

“ Armando es que él habla con las posibilidades... Yo lo que quiero decir, a diferencia de Pía, que en este momento está enfocada en que este canal de streaming se vaya para arriba, y yo estoy maravillosa aquí, pero yo sí quiero volver a la televisión. Entonces Armando está en eso, la verdad que estoy viviendo un momento muy bonito y no puedo decir más cosas porque en la puerta del horno se te quema el pan ”, manifestó.

Ethel Pozo revela que odió por años a Viviana Rivasplata: Para mí, era la persona que trajo abajo mi hogar

Ethel Pozo reveló en su programa, ‘Sin + Que Decir’, detalles poco conocidos sobre la infidelidad que, según contó, sufrió su madre, Gisela Valcárcel, durante su matrimonio con Roberto Martínez, relación que duró cerca de tres años.

Durante la emisión, María Pía Copello le preguntó a Ethel qué opinión tenía de Viviana Rivasplata, quien fue vinculada sentimentalmente con el exfutbolista mientras este aún estaba casado con Gisela Valcárcel.

“Uno no tiene que juzgar y cada etapa te hace cambiar de parecer. Yo viví muchos años odiando a Viviana, porque para mí era la persona que se había metido en la relación de mi mamá, la persona que había traído abajo todo mi hogar, por igual con Roberto. Cuando eres inmadura dices, a mis 17 años, piensas que si ella no hubiera aparecido, esta persona no se hubiera ido”, relató Ethel.

No obstante, contó que su percepción sobre Viviana Rivasplata cambió dos décadas después, cuando Gisela Valcárcel la entrevistó en su programa.

“Veinte años después mi mamá hace ‘Mi Hombre Puede’ y tiene una secuencia de entrevistas y logran que Viviana se siente con mi mamá y cambió totalmente la historia para nosotros”, señaló la hija de la ‘Señito’.

De acuerdo con el relato de Ethel Pozo, Viviana Rivasplata les confesó que ella también fue víctima de una infidelidad por parte de Roberto Martínez.

“Ella quería sentarse y contó algo que nosotros no habíamos visto como posibilidad. Viviana le cuenta a mi mamá que en la época en la que Roberto empezó a salir con ella, Roberto le decía que todo era armado por la producción del programa Gisela en América, que el matrimonio no existía, que las flores que le llegaban, la compraba la producción”, sostuvo.

Además, relató un episodio aún más sorprendente. “Lo peor de todo... él un día él manda flores a mi mamá y dice Viviana que va a su casa, se sienta con ella, miran el programa y como ven las flores, él le dice ‘ves, mira, no soy yo, si yo estoy acá contigo, las flores las ha comprado producción’, pero sí era él”, enfatizó.

La conductora destacó que, por aquel entonces, Viviana Rivasplata tenía apenas 22 años y también fue víctima de los engaños de Roberto Martínez. “Me di cuenta de que ella creyó todo lo que este hombre le había contado”, expresó.