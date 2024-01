Su belleza vislumbra a propios y extraños, su estatura de 1.70 m. su espigado cuerpo se conjuga con su espíritu festivo y de confraternidad y es una de la firmes candidatas a llevarse el título de soberana del carnaval cataquense “Augusto Sullón Fernández”, cuya presentación oficial es el día de hoy.

Ariana Mercedes Talledo Palacios, candidata de la bandera Amarilla Canaria, vive a plenitud las tradiciones, costumbres e historia de su pueblo, Catacaos.

CON VALORES

Con sus 20 años, estudia Derecho en la Universidad UPAO, al candidatear se siente comprometida y pondrá todo su empeño para ceñirse el cetro y trabajar para que el carnaval de su pueblo siga dándoles alegría, pero eso sí, con respeto, tal como se lo enseño su madre Milagros Palacios Valdiviezo, quien es su mayor orgullo.

“Ella, es mi todo, mi compañera, amiga, confidente, soporte y muy compresiva y llena de muchos valores que me inculcó, y la llevo como ejemplo por su gran lucha por la vida. No soy experta en la cocina, pero respondo lo necesario, me gusta el ají de gallina y ceviche, son mis platos favoritos ”, señala con una sonrisa.

PATRIMONIO

“Ari”, como le dicen sus amigas, siempre ha jugado carnavales con su bandera Amarilla Canaria, desde que tenía 10 años es una de las engreídas en su grupo, “el Carnaval de Catacaos, es alegría plena, compartir, comunicarse con la gente. Es la manera alegre de socializar”, confiesa.

De lograr la corona, el próximo 3 de febrero día de la elección, Ariana ya tiene en mente, “ trabajaré hasta lograr que la fiesta popular de nuestro carnaval, sea declarada Patrimonio Cultural de la Nación, Y porque no, Catacaos, lo tiene todo para conseguirlo ”, indicó.

Asimismo le gustaría poner todo su empeño es buscar crear conciencia contra la violencia contra la mujer, por la salud mental, la niñez y lógicamente a favor del turismo.