Diversas expresiones culturales como danzas tradicionales, bailes populares y presentaciones artísticas, tendrán lugar durante la festividad del Divino Niño Dios, que se celebrará en el sector sur de Nuevo Catacaos.

Del 16 al 19 de enero se desarrollarán actividades culturales y religiosas, celebrando los 65 años de fe y tradición, organizada por la directiva comunal presidida por River Bruno Namuche, quien invitó a todos los piuranos a gozar de esta festividad religiosa cultural.

ACTIVIDADES

La programación contempla para el viernes 16, el gran show infantil para los pequeños de este populoso sector sur y, al día siguiente, la tradicional serenata, como preámbulo de las actividades centrales.

El sábado 18 se desarrollará un nacimiento vivo, la cabalgata de Reyes Magos y la escenificación del pasaje bíblico del degollamiento de los inocentes. Además, danzas de los negritos chistosos, bailes y show de fuegos artificiales.

Las actividades culminarán al día siguiente con una tarde de juegos populares para toda la familia de Nuevo Catacaos e invitados.