Con gran devoción, entusiasmo, identidad cultural y turística, Narihualá se convertirá en el centro de atracción de su cultura ancestral Tallán y popular del Bajo Piura con la tradicional Bajada de Reyes.

Como cada 6 de enero de cada año, los miembros de la sociedad religiosa del Divino Niño Dios y los pobladores se unen para organizar la fiesta de mucho júbilo popular.

Aquí se celebra la “Epifanía del Señor” y este centro poblado en Catacaos se viste de gala para recibir a miles de personas, actividad que marca el fin de las celebraciones navideñas.

FESTIVIDAD

Estos actos están centrados en el culto al Divino Niño Dios, donde se combina la fe y escenas del folclore, con misas, procesiones, cabalgatas de Reyes Magos, danzas como los “Negritos”, y juegos populares.

Este año, la celebración principal tendrá como plato fuerte el baile central con la agrupación de cumbia sanjuanera Corazón Serrano, que hará disfrutar con los mejores temas de su repertorio a los pobladores y visitantes.

La fiesta tradicional tiene como escenario a este pueblo ancestral de Narihualá, un lugar que fue centro de una cultura que predominó los lares piuranos en la comarca de los Tallanes, que nos legaron esta festividad para honrar la adoración de los Reyes Magos al Niño Jesús.

ACTIVIDADES

Son tres días de fiesta conformada por un comité central con eventos culturales y religiosos, siendo el día 6 el de mayor arraigo, con misas, procesión del Niño Dios, cabalgata y la adoración de los Reyes Magos, que tiene como acto principal la escenificación del degollamiento de los inocentes por parte de Herodes.

Esta puesta en escena tiene también la participación de danzas folclóricas donde destacan las comparsas de los “Negritos”, una danza tradicional bajopiurana y de otras delegaciones invitadas, personajes como los “alfereces” y las “pastorcitas” que recrean la adoración al Niño Jesús.

También se desarrollan juegos populares y ferias gastronómicas con platos típicos de la región y especialmente de Catacaos, asentadas con una buena chicha de jora y la música a través de las bandas llegadas de otros lugares del país.

