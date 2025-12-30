Con el fin de seguir promoviendo el folclore y mantener la identidad cultural, un grupo de folcloristas se reunió para conformar el Consejo Regional de la Danza Folclórica, que recayó en el difusor sullanero Franklin Távara Gamio.

Con la presencia de cultores de la danza y el baile folclórico de la región, expresaron la necesidad de formar este consejo, ente regional que agrupará a instituciones, organizaciones y personalidades dedicadas al folclore..

PUEDES VER: Develarán el mural “Memoria que danza los vientos del tondero”

DIRECTIVA

Luego de algunas propuestas y diálogo sobre las danzas relevantes de las provincias como Piura, Sullana, Morropón, Huancabamba, Paita; Ayabaca, los asistentes procedieron a conformar el comité organizador que lo preside Franklin Távara.

Lo acompañan Tania Farfán (tesorera), Vilma Castro Rugel (secretaria), y como delegados Félix Ramos y Manuel Alvarado por Piura, Cardemio Llacsahuanga (Ayabaca) y Jesús Labán (Huancabamba).

Invitaron a todos los artistas de la danza de la Región Piura a adherirse a esta institución de manera legal, involucrando a folcloristas y difusores en este rubro.

La próxima reunión se realizará el 18 de enero de 2026.