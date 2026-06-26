En las alturas del complejo arqueológico Aypate, en Ayabaca, se realizó una extraordinaria escenificación, realizando la Fiesta del Sol o Inti Raymi, una de las festividades más importantes y tradicionales del Perú.

Los alumnos de las II.EE. Lagunas de Canli Ayabaca y Tacalpo de Morropón, dieron vida a esta ceremonia ancestral y mística a fin de preservar las raíces históricas, que fue promovida por la municipalidad provincial bajo el lema: “Defendamos siempre nuestra identidad cultural”.

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ANCESTRAL

Los participantes representaron a las Acllas o llamadas también Vírgenes del Sol, hermosas mujeres dedicadas al servicio del Dios Inti, además de los vasallos y el Inca, el gobernante supremo, quien fue llevado en andas por los vasallos, escenificación que fue del agrado de la población que incluyó a turistas y autoridades.

Esta antigua celebración andina data del año 1430. Según los historiadores, fue instaurada por el inca Pachacútec para honrar a la principal divinidad del imperio Inca: el Sol.

Los alumnos participaron con instrumentos de la época, que dieron vida a la música andina, hubo acto del “pago a la madre tierra”, y se usaron los tradicionales quipus en esta fiesta tradicional andina.