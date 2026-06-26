Explanada del Complejo Arqueológico en la provincia de Ayabaca, fue el escenario.
Explanada del Complejo Arqueológico en la provincia de Ayabaca, fue el escenario.

En las alturas del complejo arqueológico Aypate, en Ayabaca, se realizó una extraordinaria escenificación, realizando la Fiesta del Sol o Inti Raymi, una de las más importantes y tradicionales del Perú.

Los alumnos de las II.EE. Lagunas de Canli Ayabaca y Tacalpo de Morropón, dieron vida a esta ceremonia ancestral y mística a fin de preservar las raíces históricas, que fue promovida por la municipalidad provincial bajo el lema: “Defendamos siempre nuestra identidad cultural”.

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Los participantes representaron a las Acllas o llamadas también Vírgenes del Sol, hermosas mujeres dedicadas al servicio del Dios Inti, además de los vasallos y el Inca, el gobernante supremo, quien fue llevado en andas por los vasallos, escenificación que fue del agrado de la población que incluyó a turistas y autoridades.

Esta antigua celebración andina data del año 1430. Según los historiadores, fue instaurada por el inca Pachacútec para honrar a la principal divinidad del imperio Inca: el Sol.

Los alumnos participaron con instrumentos de la época, que dieron vida a la música andina, hubo acto del “pago a la madre tierra”, y se usaron los tradicionales quipus en esta fiesta tradicional andina.

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