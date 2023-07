Ana María Cornejo Sánchez de profesión psicóloga se considera bendecida por Dios de tener una creatividad para a través del cuero hacer arte muy bello.

“Este arte lo he desarrollado desde siempre, ahora lo estoy aprovechando y me explayo en convertirlo en arte profesional, haciendo que mi mente vea la creatividad y es que todos tenemos arte dentro nuestro, en la mente, cuerpo y corazón”, explica la artista.

MARROQUINERÍA

Doña Ana María fue invitada por la Dirección de Turismo de la comuna piurana para una exhibición en vivo de lo que es la talabartería. Pero como dice ella, no hay que confundir este oficio con la marroquinería.

“Lo que hago yo, no es talabartería, sino marroquinería, que se distingue por sus acabados finos hechos a mano para artículos de uso persona. Mientras la talabartería es el acabado que se le da a la piel, usando maquinas para hacer aplicaciones (repujado), para uso rudo en el campo, por lo que su acabado es más rústico” , explica.

La marroquinería es hechura a mano, un arte creativo, cosido a mano con un buen acabado y en cuero de res, oveja o cabra, que si es de Arequipa, Trujillo o Chiclayo, es mejor, porque tiene otra sensibilidad y que doña Ana María los trabaja con marcadores especiales, martillos, leznas, broches, hilos, etc.

APOYO

“Soy piurana, muchos me dicen si soy cataquense, pero admiro también el arte que ellos realizan, ya que el arte no tiene código, camiseta, ni país , pero les digo a las autoridades que deben saber que los artistas viven de lo que producen, el apoyo es infimo, no hay apoyo al artesano, se debe crear un lugar donde ellos puedan exponer, no sólo por un día ni 2 dias, sino en forma permanente y prolongada”.

Además advierte, “figurate aquellos artesanos que viven solo de este arte y donde ambos padres viven de esto, sino hay exposiciones, no hay venta, te cortan las alas, el gobierno es para apoyar y no solo para promocionar el arte”.