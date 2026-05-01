Delincuentes llegaron hasta una vivienda, donde funciona una panadería, y detonaron un cartucho de dinamita. El ataque ocurrió a las 2:30 de la mañana del viernes 1 de mayo, en la primera etapa de Las Palmeras, en el distrito de La Esperanza.
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El artefacto explosivo afectó la fachada del negocio, causando la rotura de los vidrios de la puerta y de las ventanas. Además, al momento del incidente había personal que se encontraba realizando labores de producción, llevándose un gran susto.
Los familiares de la propietaria del establecimiento indicaron que desde hace siete años vienen laborando en el rubro de la panadería, pero que es la primera vez que sufren este tipo atentado.
Al lugar llegaron agentes de Criminalística de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron las investigaciones.
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