La madrugada del 1 de mayo, integrantes de una organización criminal llegaron hasta los exteriores de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pública (EESPP), en Trujillo, y detonaron una potente carga de dinamita. La explosión causó daños materiales y generó pánico entre los vecinos que viven alrededor del centro de estudios.

Actualmente, en esta casa de estudios se están ejecutando obras de mejoramiento a cargo del Gobierno Regional de La Libertad, con una inversión de S/ 21.3 millones. Al parecer, extorsionadores buscarían que los encargados de estos trabajos les entreguen una fuerte sumar de dinero.

INSEGURIDAD

Este atentado ocurrió minutos antes de la 1:30 a.m. Los malhechores llegaron hasta la EESPP, que se sitúa en la cuadra 28 de la avenida América Sur, y colocaron los aparatos explosivos en la ventana de la caseta de seguridad. Tras unos segundos, las ondas expansivas hicieron volar parte de la reja de metal y vidrios de la ventana. Asimismo, también se vio afectado una de las letras de las iniciales del local de estudios.

Hasta el lugar se apersonaron agentes de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Trujillo y efectivos del Escuadrón de Emergencia. Las diligencias quedaron a cargo de Criminalística de la División de Investigación Criminal (Divincri).

Los detectives analizarán las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona con la finalidad de poder identificar a las personas que han cometido este hecho delictivo, que generan zozobra en la ciudad.