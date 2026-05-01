Fue ovacionado. Diego Ripacolli cumplió, a poco de haber tomado el control -de manera interina- de la Asociación Deportiva Tarma. El argentino, dice que se siente en Tarma como en casa, y se ha identificado con los colores de La Perla de los Andes, ya que, cada vez que un técnico abandona asume la responsabilidad desde hace tres años en el Vendaval Celeste.

Ripacolli fue el artífice de la goleada a Los Chankas, el equipo de Andahuaylas que estaba puntero y que había permanecido invicto desde el inicio del Torneo Apertura en Liga 1. Demostrando como un buen planteamiento y cambios precisos, pueden dar un buen resultado. Correo dialogó con Ripacolli en exclusiva tras la goleada.

¿Cuál fue el secreto para la goleada a Los Chankas?

No hay secreto. Fue el trabajo de la semana, lo planificado salió a la perfección para el equipo.

En el primer tiempo empleó un sistema y no hubo goles, en el complemento planteó mejor ¿cambio de sistema?

Sabíamos que iba a ser un partido largo, y que en el recambio se iban a dar los goles.

Los hinchas no confiaban en Bauman, pero arriesgó y le dio resultado ¿fue darle confianza?

Así como a él, le dimos la confianza a cada uno de nuestros jugadores.

Tumbar a uno de los punteros es un gran mérito, ¿cómo recibe los elogios?

Le ganamos a un gran rival, fue un partido duro, y la verdad que lo estamos disfrutando mucho.

¿Cuándo es que Ud. llega al ADT?

Llegué con Carlos Desio en el 2024, por una cuestión personal decidí quedarme en esta Institución.

¿Aceptaría quedarse como DT si se lo proponen?

Sería cuestión de conversar, veremos primero que pasa el día sábado (en el partido de visita con Atlético Grau) y después lo tendríamos que hablar con calma.

De seguir liderando el comando técnico tiene un reto, ¿aspiraría clasificar a la Sudamericana?

Primero sería el de mantener la categoría, que el club se siga consolidando en primera. Después iríamos por el premio de entrar otra vez a la Copa Sudamericana.

Con su experiencia, ¿con qué modelo de juego insistirá en el ADT?

Nos basamos en el análisis del rival, veremos los partidos del rival de turno, y ahí pensaremos en nuestra mejor táctica.

¿Cuál fue la actitud de los jugadores en el campo al salir a jugar contra el líder?

La verdad que lo muchachos estaban muy motivados, sabía de la importancia del partido, se vio una actitud desde el inicio de semana en ellos, por ende lo reflejaron el día del partido.

¿Qué le pide a la afición tarmeña exigente en los resultados?

Que siga alentando como siempre lo hace en cada partido.