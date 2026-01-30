Con el fin de evocar al insigne pintor peruano y universal Ignacio Merino Muñoz, la Asociación Nair&Nap presenta la II edición pictórica denominada “Evocando a Merino”, hoy en el salón del museo Vicús, a partir de las 7:00 p.m.

Esta muestra reafirma el compromiso con la memoria cultural, un espacio de contemplación y reencuentro con una de las figuras más luminosas de la historia del arte peruano. Estará abierta hasta el 28 de febrero.

HERENCIA

“Evocar a Merino es volver a mirarnos en los orígenes de nuestra sensibilidad artística. Es reencontrarnos con la herencia pictórica que dio al Perú uno de sus más altos representantes de la pintura académica del siglo XIX, y que desde Piura proyectó su genio hacia el mundo” , señaló Elizabeth Castro, directora nacional de este grupo artístico.

Más adelante, indicó que “ no se trata solo de recordar a Merino como maestro del retrato, de la escena costumbrista, sino de comprenderlo como un símbolo de identidad y de vocación universal. Es crear un puente entre generaciones, una celebración de la memoria viva y una apuesta por la continuidad de nuestra tradición artística ”.

Como gestora cultural piurana, Elizabeth Castro está convencida de que la revaloración de los grandes creadores es también una forma de proyectar el futuro del arte en nuestra región y en el país.

PARTICIPANTES

Es la primera exposición del año que presenta la Asociación Nair&Nap participan: Luis Ángel Reto, Kayo, Edinson Hernández, Julio César Calle, Alexander Arrunátegui, Alex Pedemonte, Lucero Urdiales, Lourdes Parioma, José Ángel Ipanaqué, Alex Camacho, Bernardo Macalupú, Juan Pozo (Colombia), Julio Garay (Lima), Eduardo Ramos, Fabrizio Paico, Arisnel Guzmán, David Sánchez y Jorge Romero (Lima).

Cabe destacar la participación de los jóvenes miembros del Consejo Directivo Lucero Urdiales, los curadores de la muestra, Dres: Victoria Ávalos, Liz Tania y Heeder Soto, además de la Academia Studio Élite y Caleb Graphic, que siempre apoyan a la cultura.