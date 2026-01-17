Con la fe que se hereda y la tradición que perdura, el pueblo de Catacaos celebrará la Semana Santa, una festividad religiosa y cultural que congrega a miles de visitantes nacionales y extranjeros, impulsando el turismo y fortaleciendo nuestra identidad.

Por ello, en la parroquia San Juan Bautista se reunieron el depositario, el doliente, los procuradores, acompañados de funcionarios y párrocos para finiquitar detalles sobre esta festividad religiosa.

TRADICIÓN

Esta importante celebración ha sido declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, un reconocimiento que resalta el profundo arraigo de fe y las tradiciones ancestrales que los cataquenses mantienen vivas de generación en generación y que este año estará presidida por el párroco Clever Santur Rivera, junto a alcalde Jhonny Cruz, como vicepresidente.

Cabe indicar que el domingo 25 de enero, a las 7:00 a.m., se realizará la juramentación del comité central de celebración y, al día siguiente, se dará inicio a los preparativos de la Semana Santa, reafirmando que Catacaos vive su fe con devoción, tradición y profundo sentido cultural.