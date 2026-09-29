Otro lauro para Catacaos, la capital artesanal, logra el joyero Pablo Valdiviezo Briceño (74 años), al ganar el estímulo tras el concurso “Somos Artesanía 2026”.

Este orfebre cataquense, con más de 50 años trabajando el oro y la plata, tiene la experiencia necesaria para realizar todo tipo de trabajo fino de joyería, especialmente de filigrana.

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GANADOR

En su quinto intento por ganar el estímulo de “Somos Artesanía”, se acompañó con personal del área de Turismo de la Municipalidad de Catacaos, y completó todos los requisitos, ser aceptado y recibir los 5,000 soles que ya invirtió.

“Tito” Valdiviezo Briceño, como cariñosamnte le dicen sus familiares y amigos, vive la alegría de poder, a sus 74 años, mejorar su taller de trabajo, ubicado en la calle 6 del A.H. Juan de Mori.

“Con el premio me compré una máquina laminadora, una mesa de trabajo más grande, un equipo de soldadura a gas, con su respectivo balón, y el material que es la plata, para empezar a producir, más arte con la filigrana” , nos comenta.

Él aprendió el oficio gracias a su interés y curiosidad en el taller de don Melanio García. Está casado con doña Emérita Flores, tiene cinco hijos, pero sólo uno de ellos le sigue sus pasos. “Tito” Valdiviezo, es conocedor de todos los secretos de la filigrana.

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ARTE ANCESTRAL

La filigrana de plata es una delicada expresión artística y una de las más populares y llamativas hecha por los joyeros artesanales cataquenses que con sus manos crea finas y complejas piezas principalmente de plata, y también de oro.

Este arte es seguido de generación en generación, y para esta técnica se necesita mucha habilidad, ya que se crean piezas a través de hilos muy finos.

La plata se compra en barras o lingotes, son llevadas al horno para fundirla, posteriormente pasan a una máquina para su laminado, donde se comienzan a extraer los hilos.

Los hilos más gruesos son para la primera armazón, manipulado con un soplete de boca o gas. Los hilos más finos son utilizados para el relleno de la pieza, procesados especialmente, utilizando la técnica del entorchado y, posteriormente, aplanados con martillo o laminador.