Le gustó el baile de la marinera desde cuando tenía 3 años de edad y en solo 5 años, ya participado en 21 concursos, cosechando primeros puestos nacionales y es el Subcampeón Mundial en la categoría Preinfante, organizado por el Club Libertad de Trujillo.

Kerim Gabriel Olivares Calero, ha demostrado su amor por el baile nuestro y en cada presentración hincha su corazón con alegría y cuando sube al podio de los ganadores, se siente orgulloso de ser piurano.

“Cuando me toca salir a la pista de baile y escucho a la banda de músicos tocar el redoble de los tambores siento que mis pies no se controlan, y al escuchar gritar a la barra que me apoyan, me olvido de todo y me dejo llevar por el compás y ritmo de nuestra marinera”, nos dice el pequeño integrante de la academia “Amigos de la marinera”.

TODO UN CAMPEÓN

Antes de cumplir 4 años de edad, ganó su primer concurso de marinera en Chulucanas en la categoría Baby”. Luego llegó la pandemia y no pudo seguir en la academia, pero practicaba en casa. Ya en el año 2021 regresó a los ensayos y se compenetró más con el baile, y eso le dio frutos pues obtuvo varios campeonatos nacionales y el año pasado salió Subcampeón Mundial en la categoría preinfante en la Ciudad de la Primavera.

A fin de este mes quiere asistir al Concurso Nacional en Lima, y en el mes de octubre le gustaría representar a Piura en los festivales de Chiclayo, Trujillo y Lima. Pero sus padres César Olivares Trelles y Edith Calero Abad, son de escasos recursos por lo que solicitan el apoyo a las autoridades, instituciones y empresas , para que su hijo pueda viajar a los eventos culturales venideros

APOYO

“Para salir a las competencias requiere de dinero, que a veces no está a nuestro alcance. Antes de fin de año, hay 3 concursos Nacionales fuera de Piura y a inicios del 2024, Kerim Gabriel quiere participar en el concurso Nacional y Mundial, si Dios Quiere”, nos dice su progenitor.

Sus padres quisieran darle todo, pero como señala don César, “muchas veces es difícil salir a acompañarlo por temas económicos, ya que demanda gasto, hacemos esfuerzos extras cuando salimos de nuestro trabajo, para tener otra entrada y pagar ensayos, pasajes por lo que hago un lllamdo a las autoridades locales, regional y empresarios, puedan apoyar con un granito de arena a este talento que tenemos en nuestra región, que brilla con luz propia bailando la marinera”

Los interesados en brindar el apoyo lo pueden hacer al domicilio del pequeño, Asentamiento Humnaos Los Titanes , Manzana F, Lote 14, primera etapa o al ceulular 920-042-444 del padre del nenor, César Olivares Trelles.