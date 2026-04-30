El Poder Judicial sentenció a 30 años de prisión efectiva a Luis Mendoza G. (21), tras ser hallado responsable de un delito contra la libertad sexual en agravio de una menor de edad, en un hecho ocurrido en el distrito de El Tambo en el año 2023.

La condena fue dictada por el Primer Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en violencia contra la mujer, luego de que el Ministerio Público presentara pruebas que acreditaron la responsabilidad del acusado en los hechos investigados.

Según la investigación fiscal, ambos se conocieron en el entorno escolar y posteriormente mantuvieron contacto. En noviembre de 2023, el sentenciado llevó a la menor a inmuebles deshabitados, donde ocurrieron los hechos materia de la denuncia.

El caso fue descubierto cuando la madre de la menor advirtió lo sucedido y acudió a la comisaría de El Tambo para formalizar la denuncia. Además de la pena privativa de libertad, el juzgado dispuso el pago de S/ 10,000 como reparación civil a favor de la víctima.