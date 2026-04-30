El ataque con arma blanca, en agravio de la comerciante Lizeth Carol Manuelo, que conmocionó a los vecinos del centro poblado Canyar, aún no es resuelto. Lo último en este caso es la separación del fiscal Saul Vargas, quien durante el proceso fue cuestionado por la familia de la víctima por haber presentado el requerimiento de prisión preventiva fuera del plazo. Como consecuencia la acusada Mileydi Flores salió en libertad.

Cambian a fiscal

El pasado 9 de abril, en el alejado sector del distrito de Chincha Baja, Manuelo salvó de morir tras sufrir lesión en el cuello, provocado con un cúter. Ella se encontraba en su bodega, cuando ingresa Flores, quien porte el arma punzocortante, empleada en el hecho violento. La grabación de la cámara de seguridad evidencia parte de lo sucedido en el inmueble.

Luego, Mileydi de 18 años fue conducida a la comisaría estuvo encerrada algunos días en el calabozo policial. Se esperaba por su presunta participación en la agresión que sea encerrada de manera preventiva en el penal de Chincha. Sin embargo, el requerimiento de prisión preventiva apareció a destiempo.

Saul Vargas fue el fiscal a cargo del caso y aunque sí presentó el pedido de prisión preventiva, esto no prosperó. La defensa de la víctima indica que el requerimiento fue fuera de plazo. Por lo sucedido, el representante del Ministerio Público recibió cuestionamiento de la familia de la denunciante. Además, Mileydi Flores salió en libertad, sin haber puesto un pie en el penal, mientras la agraviada seguía en cuidado médico.

El abogado de Lizeth Manuelo, solicitó que Vargas sea cambiado, y no fue todo, ya que, también presentó queja ante control interno. El Ministerio Público resolvió declarar fundada la solicitud de exclusión de Saúl Vargas y dispuso que el fiscal Freddy Cuadros Quiroga, asuma el caso.

EL DATO: Lizeth Carol presenta una cicatriz enorme en el cuello por el corte con el arma blanca y aunque ya fue dada de alta no ha regresado a Canyar por temor a volver a encontrarse con la joven sindicada de haberla atacado.

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