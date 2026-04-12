En el centro poblado Canyar, jurisdicción del distrito de Chincha Baja, una comerciante fue atacada con arma punzocortante por otra mujer. Ella sufrió herida en el cuello y la atacante lesión en la mano, siendo ambas trasladadas para atención médica. El caso viene siendo investigado por la policía y de acuerdo con una fuente consultada por este medio se habría obtenido un video que captó la agresión.

Ataque criminal

La tranquilidad del sector, que limita con Alto Larán, acabó cuando una fémina ingresó al negocio de su víctima con la aparente intención de perpetrar el ataque. Esta habría esperado que la vendedora se encuentre sola en su bodega para recién pasar. El nivel de violencia escaló en escasos segundos, sin que nadie pueda advertir lo que iba pasar, para intervenir con la detención de la atacante, que llevaba el arma blanca.

La mujer inicia el episodio de ataque físico y antes de que los pobladores puedan reaccionar para frenar la violencia, esta usa un cúter (herramienta usada para corte), para lesionar en el cuello a la comerciante. Las dos sufren heridas en el momento de la agresión y defensa. Los vecinos llamaron a la comisaría de Chincha Baja para que puedan realizar la detención de la agresora y prestar ayuda a la víctima.

Los efectivos identificaron a las protagonistas como Mileydi F. P. una joven de 18 años, quien presentaba lesiones visibles en las manos. Ella fue trasladada al servicio de emergencia del Hospital San José de Chincha para atención médica. Mientras que, a la agraviada, Lizeth Carol M.C. de 35 años, la condujeron a una clínica de la ciudad de Chincha debido a la gravedad de sus lesiones. Su estado de salud es reservado.

La policía viene realizando las diligencias correspondientes junto con el Ministerio Público. Con relación a este hecho se habría recopilado un video que evidencia el nivel de violencia en este caso. Al cierre de edición Mileydi venía siendo investigada por las autoridades, que determinarán su suerte.

EL DATO: La comerciante Lizeth Carol permanece hospitalizada en la clínica local hacia donde fue derivada luego de sufrir el ataque con un cúter en el cuello. El móvil de la agresión aún se encuentra en investigación.

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