La emisión y entrega de licencias de conducir a cargo de la Gerencia Regional de Transportes y Comunicaciones (GRTC) enfrenta el riesgo de verse interrumpida en mayo, tal como ocurrió en el año 2024, debido al proceso aún en curso para la adquisición de materiales. La entidad necesita abastecerse de insumos para la impresión de 46 mil tarjetas.

El gerente regional, José Aquise Cárdenas, informó que actualmente se cuenta con stock suficiente para aproximadamente 30 días. Sin embargo, aun cuando se concrete la compra, la entrega de los materiales no será inmediata.

El proceso de licitación pública fue convocado el pasado 14 de abril y la adjudicación está prevista para el día 30. Posteriormente, la firma del contrato tomará al menos una semana adicional, a lo que se suman los plazos establecidos para la entrega de los insumos.

De acuerdo con las bases del proceso, el primer lote, compuesto por 16 mil tarjetas de PVC preimpresas, deberá ser entregado en un plazo máximo de 30 días tras la firma del contrato. Esto implica que el abastecimiento podría concretarse recién en los primeros días de junio.

Pese a este escenario, Aquise Cárdenas expresó su confianza en que no se registren interrupciones en el servicio, tal como ocurrió alguna vez. Asimismo, recordó que los usuarios tienen la opción de tramitar la licencia electrónica, la cual puede obtenerse en un solo día.

No obstante, el funcionario indicó que alrededor del 80% de los solicitantes continúa optando por la licencia física, principalmente por desconocimiento y desconfianza hacia la modalidad digital.