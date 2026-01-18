Nuestro matutino, siempre pensando en sus lectores, les trae una sorpresa en esta edición especial, sin costo adicional, un encarte de entretenimiento de sopa de letras, diseñado exclusivamente para llevar alegría y entretenimiento para el público de nuestra región.

Este suplemento de 24 páginas es entregado pensando en la familia para ejercitar la mente y el cerebro al solucionar 16 sopas de letras con 25 palabras por tema, además de un sopa de letras gigante, para la diversión de todos.

SUPLEMENTO

Diario Correo ofrece este encarte impreso en papel periódico totalmente a color y en una presentación especial para ser leídas y solucionada por la familia entera, vienen con letras legibles y de gran tamaño.

El cuadernillo es presentado bien ilustrado para gozar en casa y descubrir un mundo lleno de creatividad y versatilidad, tratando de estimular la imaginación, descubriendo palabras escondidas, ejercitando tu mente y el cerebro con este entretenido pasatiempo.

Cabe resaltar que este popular pasatiempo se pueden encontrar ciertas palabras dentro de un cuadrante compuesto de letras aparentemente desordenadas y sin sentido, hay que ir enlazándolas de manera vertical, horizontal o diagonal, y armándolas. El resultado se obtiene gracias a la concentración, conocimiento o experiencia que tengan las personas.

REGALO

Los lectores, al adquirir hoy su diario, deben exigir el encarte de 24 páginas, en los quioscos más cercanos, un regalo que hace Diario Correo para todos los piuranos.

Normalmente, en la edición regular, este suplemento tiene un precio de un sol, pero por esta fecha única se entregará de manera gratuita encartado dentro del diario, como un contenido adicional.

Una oportunidad ideal para adquirir Correo, que además de leer las noticias impactantes, puede disfrutar de un material elaborado con un formato fresco y accesible, con contenido entretenido en tu edición dominical.