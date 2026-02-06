El ganador del concurso fotográfico realizado en el Humedal de Santa Julia, un espacio clave para la conservación ambiental, fue Luis Eduardo La Torre Adrianzén, primer puesto, al retratar a un trío de patos colorados (Spatula cyanoptera).

El segundo puesto fue para Robinson Zapata Ruiz por su registro de la cigüeñuela de cuello negro o perrito y, el tercer lugar, para Leandro Marena Zúñiga por su fotografía del avetorillo panamericano. Ellos recibieron el reconocimiento de la autoridad edil, organizadores del concurso.

PUEDES VER: Ocho simpáticas candidatas se disputarán el cetro de Miss Veintiséis de Octubre"

DÍA MUNDIAL

Fue un evento lleno de creatividad y amor por la preservación ambiental se vivió durante los concursos artísticos, en el marco del Día Mundial de los Humedales, donde niños, jóvenes y vecinos participaron en concursos de dibujo, pintura y fotografía que resaltaron la importancia de proteger el Humedal de Santa Julia.

Participaron la Subgerencia de Gestión Ambiental (EDUCCA Y PLANEFA), Subgerencia de Residuos Sólidos y su Programa RECICLA (con entretenidos juegos a base de material reciclado) y el COAP Piura (Club de Observadores de Aves del Perú).