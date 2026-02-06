Comuna Veintiséis de Octubre realizó evento por la conservación natural en Santa Julia.
El ganador del concurso fotográfico realizado en el Humedal de , un espacio clave para la conservación ambiental, fue Luis Eduardo La Torre Adrianzén, primer puesto, al retratar a un trío de patos colorados (Spatula cyanoptera).

El segundo puesto fue para Robinson Zapata Ruiz por su registro de la cigüeñuela de cuello negro o perrito y, el tercer lugar, para Leandro Marena Zúñiga por su fotografía del avetorillo panamericano. Ellos recibieron el reconocimiento de la autoridad edil, organizadores del concurso.

Fue un evento lleno de creatividad y amor por la preservación ambiental se vivió durante los concursos artísticos, en el marco del Día Mundial de los Humedales, donde niños, jóvenes y vecinos participaron en concursos de dibujo, pintura y fotografía que resaltaron la importancia de proteger el Humedal de Santa Julia.

Participaron la Subgerencia de Gestión Ambiental (EDUCCA Y PLANEFA), Subgerencia de Residuos Sólidos y su Programa RECICLA (con entretenidos juegos a base de material reciclado) y el COAP Piura (Club de Observadores de Aves del Perú).

