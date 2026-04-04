El Viernes Santo en el que se recuerda la muerte de Jesucristo, fue un día de mucho recogimiento y de profunda reflexión que se trasmite en el sermón de las 7 palabras que pronunció Cristo en la cruz. Esto dejó un claro significado que revela su sacrificio en bien del prójimo.

En Catacaos, el Doliente Oswaldo Gálvez More recibió la sagrada Insignia de Luto, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Posteriormente izó el pabellón nacional a media asta y recibió el reconocimiento de la comuna, por este importante cargo..

PUEDES VER: Piura disfrutará del festival etnocultural: “Jueves Santo como hoy”

SIETE POTAJES

Luego en su domicilio el Doliente ofreció los 7 potajes a base de pescado, donde no podía faltar la deliciosa Malarrabia, plato bandera de este acto religioso, y que los disfrutaron también personas de la tercera edad y discapacitados, quienes fueron sus invitados especiales.

Los actos continuaron con el Sermón de las siete palabras, el Descendimiento de Jesús de la Cruz al Sepulcro por los santos varones y procesión del Cristo Yacente, además exhibición de una alfombra artística gigante, hecha por artistas piuranos y cataquenses..