El artista Willy Cabrera prepara el Festival Etnocultural denominado “Jueves Santo como hoy”, en homenaje al tutiro mayor de Catacaos, Antonio Sosa Imán.

Este espectáculo se realizará este martes 31 de marzo a las 7:00 de la noche en la plaza de armas de Catacaos, en el que habrá música, danza, rock, poesía, folclore, urbano y otros.

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PARTICIPANTES

Será una noche de gala con destacados artistas invitados como Ricardo Parra, Wilder Cruz, Hugo Kuntur, Mathías Yarlequé, Willy Cabrera, Iris Cortés y Enrique Bayona. Además, el grupo folclórico “El arte de danzar” y la cantante criolla Miriam Zambrano y su elenco artístico.

Este homenaje es para el tutiro mayor Antonio Sosa Imán, quien destacó en estas época con sus tambor y la flauta de carrizo, recorriendo caseríos y en la fiesta de Semana Santa acompañando las procesiones.

El Tutiro forma parte de las tradiciones y de la cultura de un pueblo ancestral de los tallanes, que tiende a desaparecer y el riesgo de ser olvidada por las nuevas generaciones.