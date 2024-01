De María Antonieta Tejada, comento su libro “Monólogos de los círculos viciosos” (Aletheya, 2022), y de Patricia Temple opino sobre “La aurora del coraje” (2023).

María Antonieta Tejada

Es una de las voces más importantes de la poesía arequipeña. Obtuvo: 1ra. Mención Honrosa en el Concurso de Poesía I Festival Internacional de las Artes 2019 Municipalidad del Cuzco. Anteriormente publicó “Pequeña Galería de Poemas Dispersos” (2021) “Itinerario de lo Imprevisto” (2016) y “De la Piedra al Muro” (2012). Está incluida en antologías nacionales e internacionales. Fue seleccionada junto a Oswaldo Reynoso en la muestra de la Literatura Arequipeña en el Suplemento de El Peruano 2021. Fue finalista del III Concurso de Poesía de Mujeres Scriptura de PEN Internacional del Perú 2011. Recibió el Reconocimiento del Congreso de la República por su aporte a la cultura (2018). Mujer Poeta del Bicentenario reconocida con la REA por la Municipalidad de Arequipa.

El libro “Monólogos…” se estructura en dos partes: Imágenes del recorrido y apuntes sobre significados. En la primera instancia, su poesía es meditada desde el primer poema “Orígenes”: Crecen lágrimas de despedida/entre ramas de aracantos/sollozan entre las rocas/los peces que han de dejar el mar. Y termina con los versos: ¿cuánto durará el viaje? Nadie lo sabe. (p.19). Es alfa y omega al seguir el círculo monologando y filosofando. Vida, ser y tiempo. Leamos en “Algo más sobre relojes”: De pronto en el reloj de pared daban las ocho/ Y tuve que abrir la ventana/ para enterarme si era de mañana o de noche/ y tuve que correr para ver el calendario, p.30).

En la segunda parte, el existencialismo se eleva en reflexión lírica en cuestionamientos y afirmaciones. Es una poesía alejada de la inmediatez citadina. “Miedos” (en el fondo del espejo/ tiempo que avanza/la esperanza que se pierde/quedarme en un trozo de tierra/y no poder salir/y no poder/despertar nunca (p.52). Nos atrae en “¿Culpa?”, “Parábola de los talentos” (p.58), “Certidumbre” (el cuerpo tiene su alfabeto / habla/ Empieza por doler en los ojos/ en la voz se apaga/ de impotencia y de náusea, p.59). Para ir cerrando nos habla de los “Círculos viciosos” y anuncia arquetipos de la vaca, el león, el homo sapiens. Cuestiona y conjuga los verbos ser y caminar, construye la teoría cuántica, el hombre crea sus mandamientos y no los cumple (p.80). Es una poesía humanista con el aleph y visiones de la autora que rompe su monólogo más allá de la poesía conformista y de goce, desata los círculos para encarar, y con libertad, estremecer e instar a una mirada interior desde el tercer ojo de la carátula.

Patricia Temple

Poeta y narradora piurana, residente en Lima. Primer Puesto en el Festival Internacional Poesía Cartagena. Es licenciada en Traducción en alemán por la Universidad Ricardo Palma y estudió Literatura y Doctorado en Literatura en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el 2016 ganó el primer lugar en poesía en el Festival de Poesía de Cartagena de Indias con Bacante. Su obra ha sido incluida en antologías nacionales y extranjeras. Pertenece al comité de escritoras del Pen Internacional y es miembro activo del comité de escritores del Cesart (Barcelona, España).

“La aurora del coraje” (2023), ratifica a Patricia como la voz poética del coraje estético y la aurora vertiente de lo femenino en nuestro parnaso. Es una poeta en esencia y vivencia. Con inteligencia ha concedido a su ser lo humanamente esencial para vivir en razón. Y de su experiencia, toda vivencia importante lo convierte en contribución a su personalidad e historial humano. “La aurora del coraje” es un libro para lectores dispuestos a pasar el umbral del consciente y existir entre la pasión y la sensación. La lectura puede ser de un solo tirón, a pesar de sus 90 poemas fragmentados en números arábigos. Es también un solo poema de largo aliento, pues se mantiene en la forma y encabalgamiento de los versos libres que captan nuestra atención por cuanto la unidad temática va desde la infancia-recuerdos, niña-mujer, compromiso-deslumbramiento, desencanto y caos; para concluir con la esperanza de construir con fe y fuerza, una nueva estación con el derecho a vivir feliz.

Su lenguaje lírico es directo y con el ritmo interno del poema, ofrece una poesía muy personal entre las creaciones de mujeres poetas. Va de la confesión desgarrada hasta incluirnos en su resonancia romántica del acontecer diario. Se convierte en símbolo de la mujer que vive apasionadamente, buscando y obteniendo, la libertad más allá de los conceptos. A veces, es noble en reflexión y contención de la vida. De pronto, es controvertida ante la decepción y la traición. Entonces, la notamos polémica, desenfadada, única, ella misma e irrepetible. Empero, con actitud para superar escollos y altitud con altruismo de la literatura humanística. “La aurora del coraje” tiene como eje la particularidad personal, y va expandiendo su canto hacia lo universal. Acude a la naturaleza a través de los elementos que nos rodean y, a la vez, labra imágenes sugerentes, marcando su estilo. Es digna creatura de la natura e identidad. De lo inmediato nos conduce a la trascendencia. Es la aurora del coraje.