El Fondo de Cultura Económica (FCE) invita a la presentación de Todo el cielo se ve oscuro, la primera novela del escritor peruano Mateo Díaz Choza, ganadora en el Perú de la convocatoria regional Tierra Adentro Sur del FCE.

El evento se realizará el jueves 18 de diciembre a las 7:30 p. m. en la Librería Blanca Varela del FCE, ubicada en calle Berlín 238, Miraflores, y contará con la participación de José Carlos Benavides y Alessandra Pinasco.

Una novela sobre duelo, memoria y afectos

La obra marca el inicio de Díaz Choza en la narrativa larga y reafirma su interés por explorar los vínculos afectivos, la memoria y las huellas que dejan los otros en la vida personal y colectiva.

La novela se abre con una frase que establece el tono del relato: “Decía que toda escritura sobre el suicidio de otro toma la forma de un diálogo trunco, una conversación interrumpida”.

Desde ese punto de partida, el libro sigue a un narrador que enfrenta la muerte de su amigo Z y, en ese proceso de duelo, transita también el inicio de una relación sentimental y una investigación literaria que conecta las vidas de José María Arguedas, Celia Bustamante y Alicia Bustamante.

Una apuesta narrativa contemporánea

Todo el cielo se ve oscuro articula lo íntimo, lo colectivo y lo histórico con una mirada reflexiva y cercana, donde el duelo, la creación y la memoria se entrelazan sin artificios ni excesos dramáticos.

La novela se presenta como una apuesta por nuevas voces narrativas y por libros que dialogan con la tradición cultural peruana desde enfoques contemporáneos.

Sobre el autor

Mateo Díaz Choza (Lima, 1989) es poeta, investigador y académico. Es doctor en Estudios Hispánicos por Brown University y ha publicado los poemarios Libro de la enfermedad, Monólogos desde Babel y precipitaciones, además del libro de ensayos El poema es una cosa que circula. 8 ensayos para discutir la producción poética del Perú.

Textos suyos han aparecido en revistas como Quimera, Asymptote, Rio Grande Review, Luvina y Pesapalabra. Actualmente reside en la Ciudad de México.