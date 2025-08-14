Tras más de siete décadas de espera, el Perú verá finalmente la presentación pública de la primera edición nacional de Don Quijote de la Mancha con ilustraciones originales de Fernando de Szyszlo. El evento se realizará este domingo 17 de agosto, a las 12 m., en la Galería Municipal de Arte Pancho Fierro, como parte de la clausura de la exposición “Visiones del Hidalgo: Szyszlo frente al Quijote”.

La historia de esta edición se remonta a 1949, cuando el editor Pablo L. Villanueva, el escritor Aurelio Miró Quesada y el académico Luis Jaime Cisneros emprendieron la tarea de publicar el clásico cervantino con imágenes creadas por un artista peruano. El joven Szyszlo, entonces de 23 años, aceptó el reto y produjo 40 aguatintas cargadas de simbolismo y referencias personales, entre ellas su propia figura como el Quijote, Octavio Paz como Sancho Panza y Blanca Varela como Dorotea.

Sin embargo, el proyecto quedó en pausa cuando el pintor viajó a París junto a Varela, extendiendo su estadía a cuatro años. El libro, ya impreso, permaneció guardado durante décadas. Fue recién en 1992, en el marco del V Centenario del Descubrimiento de América, que la edición salió a la luz en el Congreso y sus ilustraciones se exhibieron en La Galería. No obstante, el autogolpe de ese año impidió su circulación.

La cita del 17 de agosto contará con comentarios de Miguel Molinari y Jorge Valenzuela, y pondrá a disposición del público casi medio millar de ejemplares de esta edición de lujo. Se trata de una oportunidad única para coleccionistas, lectores e instituciones de acceder a una pieza que combina arte, historia y literatura, y que simboliza la perseverancia y la amistad como impulsores de la creación cultural.

Más información y ventas al teléfono 995 965 055.