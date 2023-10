La Alianza Francesa de Lima en coproducción con Escena Fractal presentan el “Proyecto Lulú: No hay futuro para ti, para nosotros tampoco”, un thriller gótico que es una adaptación de la obra “The Lulu Projekt”, de la dramaturga francesa Magali Mougel. La temporada va del 26 de octubre al 5 de noviembre a las 8 p.m., en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Las entradas están disponibles en Joinnus.

Lulú no es una persona común. Vive en una torre en medio de campos, con su madre quien no la acepta como es, pero idolatra a su hermana. Su sueño es convertirse en una estrella del rock o incluso conquistar el espacio y las estrellas. Sin embargo, tiene que pasar exámenes escolares que determinarán su futuro. Junto a su amigo casi ciego Moritz reinventan así un mundo a la altura de su imaginación cuando se les cruzan una joven improbable, extraterrestres amables, un agente justiciero y se van dando cuenta que: ¿será posible volver a empezar de cero?, ¿o quizás no?

El elenco está conformado por:

Kelly Estrada

Astrid Villavicencio

Ale Saba

Gian Paul Miranda

Duncan Torres

La dirección y diseño artístico estuvieron a cargo de Sharon Reátegui Camayo, la producción ejecutiva está a cargo de Daniel Flores Farias, la musicalización y diseño sonoro dirigidas por Favio Rojas y la dirección de movimiento por Jose Ruiz Subauste.

The Lulu Projekt, en la que está basada esta obra, fue editada como parte de la colección Tintas Frescas (Argentina), que reúne obras de algunos de los mejores dramaturgos contemporáneos de Francia seleccionados por el actor y director francés Michel Didym.

La obra está bajo la dirección de Víctor Hugo Coveñas. Él es actor, director e investigador, licenciado en Teatro de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como director y dramaturgo, en el 2018 estrenó “Fluir”, para el 4to festival “De Eros a Porno”, organizado por “Espacio La Sala”. En el 2020 estrenó su primera obra de formato largo “Entre - Vistas”, en Omma Café. Actualmente, está en la creación de nuevos espectáculos desde su productora de artes escénicas “Escena Fractal” con la que estrena “Proyecto Lulu”.

La temporada va del 26 de octubre al 5 de noviembre (a excepción del 30 y 31 de octubre) a las 8 p.m. en el Teatro de la Alianza Francesa de Lima. Precios preventa hasta el 26 de octubre disponibles en la plataforma digital Joinnus.

Preventa (hasta el 26 de octubre): Adultos: 35 soles / Pack 2 entradas: 60 soles / Estudiantes AF, socios AF y UPC: 25 soles / Universitarios y Jubilados: 27 soles

Regulares: Adultos: 45 soles / Pack 2 entradas: 80 soles / Estudiantes AF, socios AF y UPC: 25 soles / Universitarios y Jubilados: 27 soles

TE PUEDE INTERESAR