Acaba de publicarse la primera biografía no autorizada e integral del expresidente Alan García Pérez, una obra que busca reconstruir de manera documentada y narrativa la vida de uno de los personajes más influyentes, complejos y controvertidos de la historia política reciente del Perú.

El libro, titulado Alan García Pérez. Biografía no autorizada, es autoría del investigador y escritor Álvaro Quispe Pérez y se presenta como un trabajo de investigación riguroso, sin fines propagandísticos ni carácter de homenaje, según detalla la nota de prensa oficial.

De la infancia al poder presidencial

La obra recorre todas las etapas de la vida de Alan García Pérez. Inicia con su infancia, marcada por la ausencia paterna y su reencuentro con su padre en la provincia de Camaná, y continúa con su formación escolar en el distrito limeño de Barranco, donde se vinculó tempranamente a la militancia aprista.

El libro aborda su relación política con Víctor Raúl Haya de la Torre, su etapa de estudios en Europa y episodios clave como el ocurrido en 1972 en la Universidad Complutense de Madrid, cuando anunció que sería presidente del Perú.

Dos gobiernos y proyección internacional

La biografía analiza en detalle sus dos gobiernos presidenciales, exponiendo tanto sus aciertos como sus controversias en materia económica, política y social. Asimismo, examina su proyección internacional y su visión geopolítica, con especial énfasis en su relación con China, destacando su temprano interés por el pensamiento estratégico chino.

El libro incluye testimonios y presentaciones de los expresidentes César Gaviria, Rafael Correa y Julio María Sanguinetti, así como del politólogo español Francisco Aldecoa.

Dimensión humana y últimos años

Más allá de la política, la obra explora la faceta personal de García Pérez, incluyendo su vínculo con la música criolla y popular, su afición por la ópera, el rock y la música clásica, así como su conocida ruta gastronómica por huariques y restaurantes emblemáticos del país.

También se reconstruyen episodios complejos de su vida política, como el asilo en Colombia en 1992 y el pedido de asilo en Uruguay en 2018, hasta llegar a sus últimos días y fallecimiento en 2019. El libro incorpora un álbum fotográfico con más de 50 imágenes junto a líderes mundiales.

Sobre el autor y disponibilidad

Álvaro Quispe Pérez es magíster en Gestión de Políticas Públicas, docente universitario y servidor público. Es autor del poemario Alma rupestre y del ensayo Juventudes. Políticas públicas, participación y contracultura.

La obra es publicada por la editorial Academia Antártica y ya se encuentra disponible en librerías como Crisol, SBS Librería, Entre Páginas y la plataforma Buscalibre.

Datos clave