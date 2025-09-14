Una historia conmovedora sobre la unión familiar y el poder de la amistad llegará pronto a la cartelera nacional. “Raíz”, dirigida por Franco García Becerra y escrita por Annemarie Gunkel y Alicia Quispe, se estrenará este jueves 16 de octubre en todos los cines del Perú.

La película, grabada íntegramente en quechua a más de 4,000 metros de altura en los Andes de Cusco, ha recorrido más de 70 festivales internacionales, obteniendo alrededor de 15 premios y reconocimientos por su originalidad y sensibilidad.

La trama sigue la vida de Feliciano, un niño pastor de ocho años que vive junto al nevado Ausangate. En compañía de su perro Rambo y su alpaca Ronaldo, comparte juegos, sueños y la ilusión de ver a la selección peruana clasificar a un Mundial. Sin embargo, una amenaza externa pone en riesgo la tranquilidad de su comunidad, y es entonces cuando Feliciano descubre que la fuerza más grande está en la unión familiar y en el valor de la amistad.

Con un mensaje claro —“La amistad es el mejor equipo”—, la película retrata la sencillez y profundidad de los lazos entre un niño, su familia y sus amigos de cuatro patas, convirtiéndose en un homenaje a lo esencial de la vida.

🎬 Mira el tráiler aquí: Primer Tráiler de “Raíz”