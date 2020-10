Un día como hoy en el año 1934 en San Luis de Cañete nació Pedro Carlos Soto de la Colina, cariñosamente conocido como Caitro Soto; fue un destacado músico, recopilador, cajonero y cantautor afroperuano, cuyas obras musicales han recorrido el mundo entero y han sido interpretadas por muchos destacados cantantes internacionales.

En Cañete, junto a sus hermanos, aprendería a trabajar de la tierra, como apañar algodón, sembrar arroz y a sacá camote con el pie –como dice la canción–. El pequeño ‘Caitro’ conoce allí al corazón de la tierra y aprende a escuchar los repiques del cajón, la voz quebrada del violín y el zapateo.

Descubrió su vocación por el arte musical desde muy joven, en la casa de la reconocida Valentina Barrionuevo (ubicada en el Callejón del Buque de la Victoria), quien fue una de las más importantes promotoras del folclor afroperuano. Integró grupos musicales importantes de ese entonces, tales como “Tropical Estrella” y “Cuadrilla Morena”. Ya en su juventud formó parte del grupo musical “Estampas de Pancho Fierro”, en donde hizo su debut en la Municipalidad de Lima, con esta agrupación viajó a Arequipa y posteriormente a Chile. Luego formaría parte también las agrupaciones “Gente Morena” y Grupo Soto".

Chabuca Granda y Caitro Soto durante la presentación de la obra musical “Limeñísima”. 10 de junio de 1961 (Foto: GEC Archivo Histórico)

En el año 1957, conoció a la recordada cantautora Chabuca Granda, momento importante para el, pues con ella alcanzaría la fama internacional y también con su ayuda formaría parte de la Asociación Cultural Perú Negro, dirigida en ese entonces por su primo Ronaldo Campos; con este grupo ganaría muchos premios internacionales. En la década de 1970, grabó el LP “Canto a Cañete”, en honor a su tierra natal. En 1974, la cantante cubana Celia Cruz, llevó a su disco “Celia & Johnny”, su pieza musical “Toro Mata”. Fue también integrante de los conjuntos “Toro mata” y “De tal palo, tal Astilla”.

En 1995, grabó su álbum “De Cajón”, que contenía un disco compacto y un libro, en esta producción contó con el asesoramiento de “Los Hijos del Sol”, también con Álex Acuña, Giovanni Hidalgo, Félix Casaverde, Lucho González y Fabiola de la Cuba.

Caitro Soto durante el concurso del cajón peruano en la Peña de Rompe y Raja. 14 de marzo de 2002 (Foto: GEC Archivo)

Fue merecedor del galardón de Gran Maestro, otorgado por el Ministerio de Educación, las llaves de la ciudad de San Vicente de Cañete en 1995, y homenajes en Miraflores, Santiago de Surco y San Luis de Cañete.

Se dedicó a recopilar y rescatar, del olvido, antiguas coplas negras y fue de ese modo que nació su mayor éxito “Toro Mata”, una canción influenciada por estilos musicales afroperuanos (fue popularizado como un tema del género landó) que ha sido conocida por muchos como el himno de la cultura negra en el Perú y que también fue grabado por varias figuras internacionales, entre ellas Celia Cruz, en ritmo de salsa. En una entrevista que le hizo la revista Imágenes, hace algunos años, cuando “Caitro” Soto bordeaba ya los 64 años, él contó que Chabuca solía decirle “Carajo negro haces llorar el cajón”. Por ese tiempo, “Caitro” Soto ya estaba enfermo y esperaba que se le conceda una pensión del gobierno que le habían prometido por su aporte a la música del Perú. Seguía trabajando a pesar de su estado de salud y recordaba que conoció a Chabuca Granda cuando ya “La Flor de la Canela” era un éxito. “Chabuca era popular y se hablaba mucho de ella... nuestro primer encuentro se produjo en una actuación que hizo la compañía Pancho Fierro en la Plaza de Acho, allí la conocí, ella me invitó a almorzar y desde ese día nos convertimos en amigos, así empecé a viajar, acompañándola por el mundo, una llamada era suficiente, nunca hablábamos de plata, de cuanto me iba a pagar por mis servicios, ella sabía lo que valía y siempre me entregaba mi dinero en un sobre... Chabuca me decía, ‘hijo vamos a tal sitio’, y yo iba”, contó “Caitro” en aquella oportunidad.

Homenaje a Caitro Soto en Indecopi, aquí al lado del ministro de Educación Marcial Rubio. 23 de abril de 2001 (Foto: GEC Archivo)

En dicha entrevista, también, contó la siguiente anécdota que tuvo con Chabuca Granda: “Con ella (Chabuca) pasé muchas cosas buenas, pero también malas, recuerdo esa vez que le dio su primer ataque cardíaco cuando estábamos en el país Colombia, ‘Chico’ Alvaro y yo corríamos como locos de un lado a otro para convencerla de que se dejara ver por un médico. ‘Hijo, tu madre se muere’ me decía llorando. Cuando por fin accedió a que se la llevaran, me llamó y me pidió que le guardara su reloj de oro con brillantes y los diez mil dólares que tenía guardados. ‘Si me pasa algo’, me dijo, ‘se los das a tus hermanos’... y no le pasó nada y regresó viva... y yo, que había vuelto antes, ya le había entregado lo que me encargó a mis hermanos”. La muerte de Chabuca Granda lo deprimió tanto que abandonó el cajón. Se dedicó a hacer taxi y recién en 1992 volvió a tocar en público, regresó a tocar el cajón con su estilo peculiar que lo hizo famoso. Entre las creaciones de “Caitro” Soto están: “Soy de San Luis”, " O’ita no ma' ", “Negro Libre”, “Curruñao” y “Dos Papas”.

Caitro Soto en conferencia promoviendo concurso en la peña de Rompe y Raja. 14 de marzo de 2002 (Foto: GEC Archivo)

El 7 de octubre de 1999, el Congreso de la República aprobó una ley mediante la cual se acordó otorgar una pensión vitalicia al intérprete y compositor peruano Pedro Soto de la Colina, conocido como “Caitro Soto”. Cabe mencionar que, en la década de los 70, durante una de las visitas al Perú de Paco de Lucía, “Caitro” Soto le obsequió y enseñó a tocar el cajón a Paco de Lucía, quien se había quedado impresionado por la sonoridad y el ritmo que “Caitro” Soto le sacaba al instrumento. Posteriormente, Paco de Lucía introduciría el cajón peruano a la música flamenca, el cual, en la actualidad, forma parte del flamenco y hasta lo presentan como si fuera de ellos. En sus últimos años “Caitro” Soto junto a otros destacados percusionistas peruanos abanderó la lucha por dejar en claro ante el mundo que el cajón es de origen peruano. Esta amplia difusión del cajón sin claridad de su origen perjudicó al Perú para el reconocimiento su paternidad, toda una ironía de la vida.

Caitro Soto y María del Carmen Dongo en la Peña de Rompe y Raja. 14 de marzo de 2002 (Foto: GEC Archivo)

Gracias a una campaña emprendida por la percusionista María del Carmen Dongo, se logró que el 2 de agosto de 2001, el Instituto Nacional de Cultura del Perú, mediante Resolución Directoral Nacional No. 798, declarara al Cajón Peruano como Patrimonio Cultural de la Nación. A fines de enero de 2004, María del Carmen Dongo y su grupo de cajoneadores “Mano Madera” dieron una demostración del cajón peruano en Madrid, representando al Perú en la XXIV Feria Internacional del Turismo (FITUR), que contó con la presencia de los reyes de España. Le demostraron a los españoles y el mundo entero que el cajón es tan peruano como el ceviche, El Cóndor Pasa, el Pisco y “Caitro” Soto. “Caitro” Soto falleció el 19 de julio de 2004, pero nos ha dejado sus canciones, nos ha dejado su “Toro Mata” que nos hará recordarlo por siempre, ya que es una de las canciones más representativas de la música negra del Perú.

Datos

Llegó a ser “sparring”, del famoso boxeador peruano, Mauro Mina, pues también era amante del deporte de los guantes

Tuvo experiencia en el mundo del cine actuando en varias películas peruanas una de ellas “Diarios de Motocicleta” en el 2004.

“Cajoneadores hay bastantes, cajoneros muy pocos”, decía Carlos ‘Caitro’ Soto de la Colina.