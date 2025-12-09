“Monólogo desde las tinieblas” de Antonio Gálvez Ronceros y “El mundo sin Xóchitl” de Miguel Gutiérrez, dos obras fundamentales de la literatura peruana, vuelven a ser publicadas por Penguin Random House Grupo Editorial en su afán de seguir promoviendo la lectura y el reconocimiento a nuestros grandes escritores. Dos autores que son pilares de la narrativa peruana, y sus obras son testimonio de la riqueza y diversidad de la literatura.

“Monólogo desde las tinieblas”, el emblemático libro de Antonio Gálvez Ronceros, cumple 50 años y vuelve a las librerías con una edición conmemorativa.

Esta obra maestra de la narrativa peruana da voz al mundo afroperuano del sur chico, con humor y ternura, a través de 23 relatos que revelan la vida y el habla de los campesinos afrodescendientes. La prosa viva y cercana de Gálvez Ronceros sigue resonando con la misma vitalidad y verdad de siempre.

“El mundo sin Xóchitl”, la novela de Miguel Gutiérrez, es una obra lírica y profunda que explora el amor prohibido y la pérdida. La historia de Wenceslao A. O. y su hermana Xóchitl se convierte en una indagación sobre el alma, la identidad y la memoria. Con una prosa fragmentaria y poética, Gutiérrez nos lleva a un mundo desaparecido, donde la decadencia moral y material de una estirpe se entrelaza con el peso del deseo y la persistencia de la memoria.

Ambos libros serán presentados al público lector. “Monólogo desde las tinieblas” se presentará el miércoles 10 a las 7:30 pm en Librería El Virrey, con la participación de Jorge Valenzuela, Luis Rodríguez Pastor y Ana Lucía Mosquera. “El mundo sin Xóchitl” se presentará el jueves 11 a las 7:30 pm en Librería El Virrey, con la participación de Ricardo Gonzáles Vigil, Jeremías Gamboa y Verónica Ramírez.

Ambos libros ya están disponibles en las principales librerías a nivel nacional. Penguin Random House Grupo Editorial se enorgullece de rescatar y difundir obras fundamentales de la literatura peruana, y espera que estas dos novelas sigan resonando en el corazón de los lectores.