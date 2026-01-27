La productora Studio Tres dará inicio a su programación 2026 con Reggaetón Sinfónico, un espectáculo que rinde homenaje a la época dorada del reggaetón old school.

El concierto se realizará el sábado 28 de febrero de 2026, desde las 8:00 p.m., en el Anfiteatro del Parque de la Exposición, en el Cercado de Lima. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de Joinnus.

Más de 50 artistas en escena

Tras el éxito de producciones como 80s Sinfónico y 90s Sinfónico, Studio Tres propone una nueva experiencia que cruza géneros y generaciones. El show contará con más de 50 artistas en escena, bajo la dirección musical de Carlos Ramírez Núñez.

La propuesta se completa con un cuerpo de baile dirigido por Vivian Gabel y una dirección artística a cargo de Fito Valles, responsables de una puesta en escena de gran formato.

Clásicos del reggaetón en versión orquestal

El repertorio incluirá himnos que marcaron a toda una generación, asociados a figuras del género como Daddy Yankee, Don Omar, Wisin & Yandel, Tego Calderón e Ivy Queen.

Canciones como Gasolina, Ella y Yo, Rompe, Dale Don Dale, Ella Me Levantó, Tu Príncipe y Métele Sazón sonarán con arreglos sinfónicos, acompañados de visuales, luces y efectos diseñados para una experiencia inmersiva.

Una experiencia que mezcla nostalgia y espectáculo

Reggaetón Sinfónico no solo propone un concierto, sino un reencuentro con la memoria musical de los años 2000, llevando el perreo clásico a una dimensión épica. Por una noche, Lima se convertirá en el epicentro del reggaetón old school en formato sinfónico.

El espectáculo forma parte de la programación anual 2026 de Studio Tres, que incluirá otras propuestas escénicas que fusionan música, memoria colectiva y producción de alto nivel.